



RASHICA'NIN KARARI GALATASARAY

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Milot Rashica, kararını verdi. Rashica, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. Rashica, bu kararını hem Galatasaray'a, hem de Norwich City'e iletti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rashica ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmiş ve "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" demişti. Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 6 asist yaptı. Performansıyla sağ kanadın 1 numarası olmayı başaran Milot Rashica, Sarı- Kırmızılı taraftarların da kalbinde taht kurmuştu.



MİHA ZAJC'A SON TEKLİF! CEVABI BEKLENİYOR

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sözleşmesini uzatmak istediği Sloven orta saha Miha Zajc'ın menajeriyle bir araya geldi. Fenerbahçe, teklifini yenileyerek oyuncu cephesine iletti. Görüşmelerde son aşamaya gelindi. Zajc'ın kararı bekleniyor. Bilindiği gibi Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor da Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile yeniden sözleme imzalamazsa diğer kulüpler devreye girecek.



KUNTZ'TAN SÜRPRİZ KADRO

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi. A Milli Takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda; 19 Haziran'da Galler ile içerde karşılaşacak. Ayyıldızlı ekibin teknik direktörü Kuntz zorlu maçlar öncesi kadro tercihini yaptı.



AYTUĞ EKTİ TARTIŞMASI

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçındaki yönetimi nedeniyle cezalandırılan hakem üçlüsünde yer alan Aytuğ Ekti, alınan karar nedeniyle artık maç yönetmeyeceğini duyurdu. Ekti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aytuğ Ekti'nin yaş haddinden dolayı hakemliği geçen sene bitmişti! MHK'nın izni ile 1 yıl daha hakemliği uzadı. Sezon sonunda "Hakem değerlendiricisi" olarak devam edecekti. İddialara göre bu durum sezon başındaki hakem seminerinde konuşuldu. Yani zaten emekli oluyordu, TBF'nin 'Sezon sonuna kadar dinlendirilme' kararı sonrası da otomatikman hakemliği bitmişti.



LAİMER RESMEN BAYERN'DE

Almanya Ligi'ni şampiyon bitren Bayern Münih, Leipzig'den Avusturyalı orta saha oyuncusu Konrad Laimer'i bedelsiz transfer etti. Leipzig'de 190 maçta 15 gol kaydeden futbolcu 2027'ye kadar Bayern'de oynayacak.



CENK VALENCİA'DA KALDI

İspanyol ekibi Valencia, Lyon'dan kiraladığı milli stoper Cenk Özkacar'ın bonservisini aldığını duyurdu. 5 yıllık sözleşmeye imza atan futbolcu, "Takımda kaldığım için çok mutluyum" dedi.



DJOKOVİC VE RUUD FİNALDE

Fransa Açık tek erkeklerde Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic finale çıktı. Djokovic'in finaldeki rakibi Alman tenisçi Zverev'i 3-0 mağlup eden Noveçli Casper Ruud oldu. Final yarın oynanacak.



F.BAHÇE OPET'TEN 4 İMZA

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, iç transferde 4 isimle kontrat yenildi. Ergül Avcı, Meryem Boz, Cansu Çetin ve Meliha Diken'in sözleşmesinin 1 sezon daha uzatıldığı duyuruldu.



AARON BOUPENDZA CİNCİNNATİ'YE

Süper Lig'in eski gol krallarından olan ve adı Trabzonspor ile de anılan Aaron Boupendza, MLS ekibi Cincinnati'ye transfer olmak üzere. Gabonlu santrfora Cincinnati'nin 7 milyon dolarlık maaş önerisinde bulunduğu vurgulandı. Hatayspor'da geçirdiği tek sezonda 36 maçta 22 gole imza atan Gabonlu oyuncu, sezonu gol kralı tamamlamıştı.