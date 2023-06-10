Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen yetkililer, stoper pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kartal, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi.
MAÇLARI TAKİP EDİLDİ
Kariyerine Hellas Verona'da devam eden Isak Hien ile ilgili detaylı araştırma yapan Kara Kartal, futbolcunun transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. 2026'ya kadar Verona ile sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'tan gelecek cazip bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Hien'in, İsveç dışında Burkina Faso vatandaşlığı da bulunuyor.
SAVUNMANIN SİGORTASI
Çeşitli ülkelerden transfer teklifleri alan Faslı oyuncu Romain Saiss'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, savunmada güven veren bir isim olması sebebiyle 24 yaşındaki Isak Hien'i düşünüyor. 1.91 boyundaki futbolcu, İtalya'da 'savunmanın sigortası' olarak tanımlanıyor. Daha önce de Türk takımlarıyla anılan ve 6 milyon euro piyasa değeri olan Hien, Djurgarden, Vasalunds ve Djursholm takımlarında forma giymişti.
UĞURCAN'A ROMA KANCASI
Süper Lig devlerinden Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için İtalya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlarken Uğurcan Çakır'ı da listesinin başına aldı. Rui Patricio ve Svilar gibi kalecilere sahip İtalyan ekibinde, Svilar'ı kiralık olarak başka takıma yollamayı düşünen Roma, 35 yaşına gelen Patricio'nun yerini alabilecek bir kaleci transfer etmeyi planlıyor. 27 yaşındaki Uğurcan bu sezon çıktığı 31 lig maçında kalesinde 48 gol görürken, 12 maçta da kalesini gole kapadı. 22 kez milli formayı giyen Uğurcan'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
EMİRHAN'A HÜCUM
Trabzonspor hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine genç dinamik isimler katmayı hedefliyor. Bu hamlelerden birisinin de Çaykur Rizespor'un genç kaptanı Emirhan Topçu olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki savunmacı için kulübüyle temasa geçen Trabzonspor, bonservis ücreti ve takas önererek bu transferi noktalamayı hedefliyor. Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Emirhan Topçu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. 1.88 boyundaki genç savunmacı, orjinal mevkiisi sol stoper olsa da sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.