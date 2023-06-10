Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Verona'nın İsveçli yıldızı Hien’e gözünü dikti!

    Gelecek yıl için atağa kalkan Beşiktaş, Verona’nın stoperi Isak Hien’i gündemine aldı. Çizme’de ‘savunmanın sigortası’ olarak tanımlanan 24 yaşındaki Hien için Kartal’ın teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz10 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri

    Kartal’da rota İsak Hien

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen yetkililer, stoper pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kartal, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi.

    MAÇLARI TAKİP EDİLDİ
    Kariyerine Hellas Verona'da devam eden Isak Hien ile ilgili detaylı araştırma yapan Kara Kartal, futbolcunun transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. 2026'ya kadar Verona ile sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'tan gelecek cazip bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Hien'in, İsveç dışında Burkina Faso vatandaşlığı da bulunuyor.

    SAVUNMANIN SİGORTASI
    Çeşitli ülkelerden transfer teklifleri alan Faslı oyuncu Romain Saiss'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, savunmada güven veren bir isim olması sebebiyle 24 yaşındaki Isak Hien'i düşünüyor. 1.91 boyundaki futbolcu, İtalya'da 'savunmanın sigortası' olarak tanımlanıyor. Daha önce de Türk takımlarıyla anılan ve 6 milyon euro piyasa değeri olan Hien, Djurgarden, Vasalunds ve Djursholm takımlarında forma giymişti.

    UĞURCAN'A ROMA KANCASI
    Süper Lig devlerinden Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için İtalya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlarken Uğurcan Çakır'ı da listesinin başına aldı. Rui Patricio ve Svilar gibi kalecilere sahip İtalyan ekibinde, Svilar'ı kiralık olarak başka takıma yollamayı düşünen Roma, 35 yaşına gelen Patricio'nun yerini alabilecek bir kaleci transfer etmeyi planlıyor. 27 yaşındaki Uğurcan bu sezon çıktığı 31 lig maçında kalesinde 48 gol görürken, 12 maçta da kalesini gole kapadı. 22 kez milli formayı giyen Uğurcan'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.



    EMİRHAN'A HÜCUM
    Trabzonspor hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine genç dinamik isimler katmayı hedefliyor. Bu hamlelerden birisinin de Çaykur Rizespor'un genç kaptanı Emirhan Topçu olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki savunmacı için kulübüyle temasa geçen Trabzonspor, bonservis ücreti ve takas önererek bu transferi noktalamayı hedefliyor. Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Emirhan Topçu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. 1.88 boyundaki genç savunmacı, orjinal mevkiisi sol stoper olsa da sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.



        ANADOLU EFES FİNALDE
        Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı.

        OLAYLAR ÇIKTI
        Efes'te Micic 27 sayı, 5 asist ile oynarken Bryant 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile mücadele etti. Maç sonrası taraftarlar ve F.Bahçeli yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Efes koçu Ergin Ataman parkeden ayrılırken, F.Bahçeli yöneticilerle tartıştı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından bu kez sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı.



        18 MİLYON EURO MASADA
        Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sacha Boey ile ilgili olarak önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devi Arsenal'in 22 yaşındaki sağ bek için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Arsenal'in teklifinin 18 milyon Euro olduğu bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon Euro'yu bulduğu iddia edildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların istediği rakamın ise 25 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Görüşmelerde Galatasaray adına Erden Timur'un bulunduğu da gelen haberler arasında. Sacha Boey'in de Premier Lig'de oynamayı çok arzu ettiği ve Arsenal'in teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. 22 yaşında ve 1.78 boyunda olan Sacha Boey'in Galatasaray'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız sağ bek bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta oynadı 1 gol attı 4 de asist yaptı.



        ZANIOLO'YA JUVE KANCASI
        İtalyan basını, Zaniolo'nun menajerinin Juventus'un tesislerinde görüntülendiğini ve transfer görüşmelerinin başladığını iddia etti. Haberde Nicolo Zaniolo ve Gnonto'nun menajerinin Juventus'un antrenman tesislerine kadar yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiğine yer verildi. Haberde Zaniolo ile Gnonto'nun son durumlarının masaya yatırıldığı ve transfer görüşmelerinin kulüp ile menajerler arasında devam ettiği ifade edildi.



            ICARDI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
            G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de S.Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için" diye konuştu. Erden Timur, "Bu lig şaibeli demek... Böyle bir şampiyonluğun ardından bunu söylemek ne kadar doğru. Rakiplerimiz de şampiyonluk puanları topladı. Biz ligin birçok istatistiğinde ligin lideriyiz. Daha nasıl hak edebilirsiniz bir şampiyonluğu? Alanya maçındaki açıklamamdan sonra belki 10 defa özür diledim. Ülkemizde özüre pek değer verilmiyor. Ondan sonra 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' denildi. Bana göre bu daha ağır bir açıklama. Ben orada 'Bu lig daha başında böyleyse nasıl bitecek?' demek istedim" dedi.



            RASHICA'NIN KARARI GALATASARAY
            Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Milot Rashica, kararını verdi. Rashica, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. Rashica, bu kararını hem Galatasaray'a, hem de Norwich City'e iletti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rashica ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmiş ve "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" demişti. Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 6 asist yaptı. Performansıyla sağ kanadın 1 numarası olmayı başaran Milot Rashica, Sarı- Kırmızılı taraftarların da kalbinde taht kurmuştu.


            MİHA ZAJC'A SON TEKLİF! CEVABI BEKLENİYOR
            Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sözleşmesini uzatmak istediği Sloven orta saha Miha Zajc'ın menajeriyle bir araya geldi. Fenerbahçe, teklifini yenileyerek oyuncu cephesine iletti. Görüşmelerde son aşamaya gelindi. Zajc'ın kararı bekleniyor. Bilindiği gibi Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor da Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile yeniden sözleme imzalamazsa diğer kulüpler devreye girecek.

            KUNTZ'TAN SÜRPRİZ KADRO
            2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi. A Milli Takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda; 19 Haziran'da Galler ile içerde karşılaşacak. Ayyıldızlı ekibin teknik direktörü Kuntz zorlu maçlar öncesi kadro tercihini yaptı.

            AYTUĞ EKTİ TARTIŞMASI
            Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçındaki yönetimi nedeniyle cezalandırılan hakem üçlüsünde yer alan Aytuğ Ekti, alınan karar nedeniyle artık maç yönetmeyeceğini duyurdu. Ekti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aytuğ Ekti'nin yaş haddinden dolayı hakemliği geçen sene bitmişti! MHK'nın izni ile 1 yıl daha hakemliği uzadı. Sezon sonunda "Hakem değerlendiricisi" olarak devam edecekti. İddialara göre bu durum sezon başındaki hakem seminerinde konuşuldu. Yani zaten emekli oluyordu, TBF'nin 'Sezon sonuna kadar dinlendirilme' kararı sonrası da otomatikman hakemliği bitmişti.

            LAİMER RESMEN BAYERN'DE
            Almanya Ligi'ni şampiyon bitren Bayern Münih, Leipzig'den Avusturyalı orta saha oyuncusu Konrad Laimer'i bedelsiz transfer etti. Leipzig'de 190 maçta 15 gol kaydeden futbolcu 2027'ye kadar Bayern'de oynayacak.


            CENK VALENCİA'DA KALDI
            İspanyol ekibi Valencia, Lyon'dan kiraladığı milli stoper Cenk Özkacar'ın bonservisini aldığını duyurdu. 5 yıllık sözleşmeye imza atan futbolcu, "Takımda kaldığım için çok mutluyum" dedi.

            DJOKOVİC VE RUUD FİNALDE
            Fransa Açık tek erkeklerde Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic finale çıktı. Djokovic'in finaldeki rakibi Alman tenisçi Zverev'i 3-0 mağlup eden Noveçli Casper Ruud oldu. Final yarın oynanacak.

            F.BAHÇE OPET'TEN 4 İMZA
            Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, iç transferde 4 isimle kontrat yenildi. Ergül Avcı, Meryem Boz, Cansu Çetin ve Meliha Diken'in sözleşmesinin 1 sezon daha uzatıldığı duyuruldu.

            AARON BOUPENDZA CİNCİNNATİ'YE
            Süper Lig'in eski gol krallarından olan ve adı Trabzonspor ile de anılan Aaron Boupendza, MLS ekibi Cincinnati'ye transfer olmak üzere. Gabonlu santrfora Cincinnati'nin 7 milyon dolarlık maaş önerisinde bulunduğu vurgulandı. Hatayspor'da geçirdiği tek sezonda 36 maçta 22 gole imza atan Gabonlu oyuncu, sezonu gol kralı tamamlamıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Özel okul fiyatları uçtu
            Haberler Spor Beşiktaş Verona'nın İsveçli yıldızı Hien’e gözünü dikti!
                loading
                SON DAKİKA