Play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'de sezonu üçüncü sırada bitiren ve play-off finaline direkt çıkan Pendikspor, play-off'ta Göztepe ve Eyüp'ü elemişti. Maçın başında Bodrumspor Gökdeniz ile iki pozisyon yakalasa da değerlendiremedi. 27'de Bodrum'lu Ali Aytemur, ceza sahası içinde gelen ortaya elle müdahale edince Pendikspor penaltı kazandı. 29. dakikada Regattin beyaz noktadan topu fileleri yolladı: 1-0. 31'de Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
SÜLEYMAN ATILDI
Maçın 62. dakikasında korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Bodrumspor 10 kişi kaldı. Maçta başka gol olmayınca Pendikspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e çıkan Pendik böylece iki kez üst üste şampiyon oldu. Süper Lig'de Ümraniye ile Giresun düşerken, Samsun ve Rize ile Pendik yükseldi. Gelecek sezon ligde 8 İstanbul takımı olacak.
ÖZKÖYLÜ 2. KEZ BAŞARDI
Pendik çalıştırıcısı Osman Özköylü, daha önce 2012- 2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Özköylü, "Çok gururluyum" dedi.