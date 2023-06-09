Play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi





SÜLEYMAN ATILDI

Maçın 62. dakikasında korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Bodrumspor 10 kişi kaldı. Maçta başka gol olmayınca Pendikspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e çıkan Pendik böylece iki kez üst üste şampiyon oldu. Süper Lig'de Ümraniye ile Giresun düşerken, Samsun ve Rize ile Pendik yükseldi. Gelecek sezon ligde 8 İstanbul takımı olacak.



ÖZKÖYLÜ 2. KEZ BAŞARDI

Pendik çalıştırıcısı Osman Özköylü, daha önce 2012- 2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Özköylü, "Çok gururluyum" dedi.