Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi

    Pendik 29’da Regattin’in penaltısıyla öne geçti, 31’de Thuram ile 2-0 yaptı. Bodrum 38’de farkı indirdi ama 62’de 10 kişi kalınca dönemedi İşte habere ilişkin detaylar...

    Pendikspor Süper Lig’de

    Spor Toto 1. Lig'de sezonu üçüncü sırada bitiren ve play-off finaline direkt çıkan Pendikspor, play-off'ta Göztepe ve Eyüp'ü elemişti. Maçın başında Bodrumspor Gökdeniz ile iki pozisyon yakalasa da değerlendiremedi. 27'de Bodrum'lu Ali Aytemur, ceza sahası içinde gelen ortaya elle müdahale edince Pendikspor penaltı kazandı. 29. dakikada Regattin beyaz noktadan topu fileleri yolladı: 1-0. 31'de Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



    SÜLEYMAN ATILDI
    Maçın 62. dakikasında korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Bodrumspor 10 kişi kaldı. Maçta başka gol olmayınca Pendikspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e çıkan Pendik böylece iki kez üst üste şampiyon oldu. Süper Lig'de Ümraniye ile Giresun düşerken, Samsun ve Rize ile Pendik yükseldi. Gelecek sezon ligde 8 İstanbul takımı olacak.

    ÖZKÖYLÜ 2. KEZ BAŞARDI
    Pendik çalıştırıcısı Osman Özköylü, daha önce 2012- 2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Özköylü, "Çok gururluyum" dedi.



    3. TAKIM 2. SEFER YÜKSELDİ
    Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-06'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan Alanya 2015-2016'da çıkmıştı. Pendik ikinci ekip oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi
    Haberler Spor Play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi
        loading
        SON DAKİKA