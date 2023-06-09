Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için düğmeye bastı!

Süper Lig'de mutlu sona ulaştıktan sonra transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Çok sayıda yıldız isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar taraftarları heyecanlandıracak hamleler yapıyor.
ATLETICO SICAK BAKIYOR
Yönetimin en önemli hedeflerinden birisi Joao Felix... Sezonu Chelsea'de kiralık geçiren ve bonservisi Atletico Madrid'te bulunan Portekizli yıldız için girişimler hız kazanmış durumda. Alınan bilgilere göre İspanyol devine 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı. A.Madrid'in 127 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 23 yaşındaki Felix son dönemdeki performansıyla sert eleştiriler alıyor. İspanyol kulübünün genç forveti yeniden parlaması için Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar bir başka transfer hedefi Youri Tielemans için de şartları zorluyor.
İKNA YOLLARI ARANACAK
Belçikalı orta alan oyuncusuna 4 yıl için 16 milyon Euro'luk teklif yapan yönetimin bu hafta sonu için yeni bir randevu ayarladığı öğrenildi. Galatasaraylı kurmayların Tielemans'ın menajeriyle görüşerek ikna yollarını arayacağı belirtiliyor.