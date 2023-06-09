Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için düğmeye bastı!





ATLETICO SICAK BAKIYOR

Yönetimin en önemli hedeflerinden birisi Joao Felix... Sezonu Chelsea'de kiralık geçiren ve bonservisi Atletico Madrid'te bulunan Portekizli yıldız için girişimler hız kazanmış durumda. Alınan bilgilere göre İspanyol devine 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı. A.Madrid'in 127 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 23 yaşındaki Felix son dönemdeki performansıyla sert eleştiriler alıyor. İspanyol kulübünün genç forveti yeniden parlaması için Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar bir başka transfer hedefi Youri Tielemans için de şartları zorluyor.