Galatasaray taraftarını tedirgin eden 35 milyon Euro'luk şok iddia! Mauro Icardi...

Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi de Mauro Icardi'nin geleceği... Sarı-Kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisini almak için büyük çaba harcarken, orta atılan bir iddia canları sıktı. İddialara göre Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Icardi'ye yıllık 35 milyon Euro'luk teklif yaptı. Hem Icardi'nin hem de eşi Wanda Nara'nın Körfez'e gitmeye sıcak bakmadığı ancak bu müthiş teklifin kafa karışıklığı yarattığı öne sürüldü. Ronaldo ve Benzema gibi yıldızlar Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, Ngolo Kante'nin de imzasının yakın olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, ortaya çıkan iddialar sonrasında Icardi'nin işini bir an önce bitirmek için girişimlere hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.







HERKESİN GÖZÜ ONDA

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan Mauro Icardi çok sayıda takımın takımın listesinde. Arjantinli yıldızı ikna için büyük bir çaba harcıyor.

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