Ali Koç şampiyonluk hasretine son vermek için kesenin ağzını açıyor! Hedef Edin Dzeko, Romelu Lukaku ve Naby Keita

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç transferde vitesi yükseltiş durumda. Üst üste gelen başarısızlıklar sonrasında hırslanan başkan, yeni sezon öncesi yıldız transferlerle taraftarın tepkisini azaltmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle ezeli rakibi Galatasaray'ı gölgede bırakmak istiyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü isimler arasında dünyaca ünlü yıldızlar var. Kanarya, bu sezon İnter'de kiralık olarak forma giyen ve 2026 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Belçikalı santrafor Romelu Lukaku ile temas halinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferi özellikle istediği ve Londra ekibine kiralama teklifini ilettiği öğrenildi.
İKİ YILDIZ DA BOŞTA
F.Bahçe'nin bir başka hedefi ise Bosnalı santrfor Edin Dzeko... 37 yaşındaki golcünün İnter olan sözleşmesi sona eriyor. Bonservisi eline alacak yıldız golcü ile menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı. F.Bahçe, G.Saray'ın da gündemine gelen Naby Keita'yı da renklerine katmak istiyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi sona erdi. Kanarya 3 yıldızdan en az 2'sini kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak istiyor.