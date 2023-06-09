Ali Koç şampiyonluk hasretine son vermek için kesenin ağzını açıyor! Hedef Edin Dzeko, Romelu Lukaku ve Naby Keita





İKİ YILDIZ DA BOŞTA

F.Bahçe'nin bir başka hedefi ise Bosnalı santrfor Edin Dzeko... 37 yaşındaki golcünün İnter olan sözleşmesi sona eriyor. Bonservisi eline alacak yıldız golcü ile menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı. F.Bahçe, G.Saray'ın da gündemine gelen Naby Keita'yı da renklerine katmak istiyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi sona erdi. Kanarya 3 yıldızdan en az 2'sini kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN