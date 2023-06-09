Ahmet Nur Çebi’den Cimbom’a olay gönderme: Şampiyonumsu





ŞAMPİYONUMSU OLURSUNUZ

Çebi "Dursun Özbek gibi zafer sarhoşluğu ile konuşamam. '6 puan vereyim, 3 puan vereyim' demem. Ver, haksız penaltıları da ver, görelim o zaman kaçıncı olduğunu! Ofsaytımsının arkasına penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Zafer sarhoşudur, anlıyorum. Ama Özbek özür dilemeli. Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını açmadı. Şimdi lig bitince, 'Ne fark eder?' demek hoş değil" dedi.



BÜYÜKEKŞİ BİZİ İNCİTTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de eleştiren Beşiktaş'ın 1 numarası, "TFF Başkanı, Galatasaray'ı tekrarladı ve Beşiktaş camiasını incitti. Biz 120 yıllık camiayız. Peki siz kimsiniz? Kulüpler, TFF Başkanı Büyükekşi'den hoşnutsuz. Ama konuşamıyorlar. Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. TFF'nin baştan aşağıya değişmesi gerekiyor. Bize ceza veren PFDK, Büyükekşi'yi de cezalandırsın" ifadelerini kullandı.