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    Ahmet Nur Çebi’den Cimbom’a olay gönderme: Şampiyonumsu

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çeb,i düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e yüklendi. Çebi, “Bizp uan değil, adalet istedik. Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Zafer sarhoşuydu ama Özbek çıkıp, özür dilemeli” açıklaması yaptı

    Şampiyonumsu

    Sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Gelecek sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını belirten Çebi, "6 puan mı istiyorsunuz? Sil, yine geridesiniz. Galatasaray ile baş edilmez" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i de eleştirdi.



    ŞAMPİYONUMSU OLURSUNUZ
    Çebi "Dursun Özbek gibi zafer sarhoşluğu ile konuşamam. '6 puan vereyim, 3 puan vereyim' demem. Ver, haksız penaltıları da ver, görelim o zaman kaçıncı olduğunu! Ofsaytımsının arkasına penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Zafer sarhoşudur, anlıyorum. Ama Özbek özür dilemeli. Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını açmadı. Şimdi lig bitince, 'Ne fark eder?' demek hoş değil" dedi.

    BÜYÜKEKŞİ BİZİ İNCİTTİ
    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de eleştiren Beşiktaş'ın 1 numarası, "TFF Başkanı, Galatasaray'ı tekrarladı ve Beşiktaş camiasını incitti. Biz 120 yıllık camiayız. Peki siz kimsiniz? Kulüpler, TFF Başkanı Büyükekşi'den hoşnutsuz. Ama konuşamıyorlar. Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. TFF'nin baştan aşağıya değişmesi gerekiyor. Bize ceza veren PFDK, Büyükekşi'yi de cezalandırsın" ifadelerini kullandı.



    AĞABEYİNİZ GELİNCE HIRLIYORSUNUZ
    Geride bıraktığımız günlerde, "Elimizde belgeler var. Bu belgeleri sezon sonunda açıklayacağım" diyen Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a Beşiktaş'tan yanıt geldi. Dünkü basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu belgelerin paylaşılması gerektiği vurgusu yaptı. Çebi, "Erden Timur'un artık konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını istiyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti. İşinize geldiğiniz gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama ağabeyiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    EN AZ 3 İYİ OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ
    Beşiktaş transferde yoğun bir süreç geçirecek. Başkan Çebi, "Minimum çok iyi 3 oyuncu alacağız" dedi. Öte yandan Romain Saiss'in takımda kalmasını isteyen Kartal'da Dele Alli ile yollar ayrıldı.

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    Haberler Spor Ahmet Nur Çebi’den Cimbom’a olay gönderme: Şampiyonumsu
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