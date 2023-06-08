



20 MİLYAR EURO BÜTÇE

Fener taktık çalıştı ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek moral bulmayı hedefleyen ve gözünü kupaya diken Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dünkü antrenmanla sürdürdü. Samandıra'da yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışması yapıldı. Ayrıca antrenmanda taktik ve bireysel çalışmalar üstünde duruldu.



OKAN BURUK İLE 1 YIL DAHA

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve deneyimli hocanın kontratının 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Cimbom, sözleşmesinde bir senelik opsiyon maddesi bulunan teknik direktör Okan Buruk için şampiyonluğun garantilendiği Ankaragücü maçı öncesi aldığı kararı uygulamaya koydu. Sarı- Kırmızılılar, deneyimli hoca ile yoluna devam ediyor



ORSİC&PETKOVİC İÇİN UÇTULAR

Trabzonspor yönetimi, Bruno Petkovic ve Mislav Orsic transferlerini sonuçlandırmak adına dün Hırvatistan'a gitti. Trabzonspor eğer Orsic için Southampton ile anlaşma sağlarsa 2 ya da 3 oyuncu aynı zamanda TFF 1.Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralık olarak verecek. Bu sistemi daha önce Beşiktaş Southampton'dan kiraladığı Redmond için kullanmıştı. Beşiktaş, Redmond'u kiralık olarak kadrosuna katmış ve Göztepe'ye Ajdin Hasic ve Emirhan'ı vermişti.



SON 5 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Trabzonspor bu sezon, son 5 sezon arasında en az puan topladığı dönemi yaşadı. Fırtına, 2018-2019 sezonunda 34 maç sonunda 63 puanla 4'üncü, 2019-2020'de 34 maç sonunda 65 puanla 2'nci, 2020-2021'de 40 karşılaşma sonunda 71 puanla 4'üncü, 2021-2022'de 38 hafta sonunda 81 puanla zirvede, bu sezon ise 36 müsabaka sonunda 57 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi 5. sırada tamamlamıştı.



DOĞUCAN KIRALANACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Doğucan Haspolat gelecek sezon takımda olmayacak. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Nenad Bjelica'nın yönetime verdiği rapora göre Doğucan'ı önümüzdeki sezon kadroda görmek istemiyor. Oyuncu yüksek ihtimal kiralık olarak gönderilecek.



F.BAHÇE LAVARANİ İLE ANLAŞTI

Zoran Terzic ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne İtalyan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu. 44 yaşındaki koç, geçen yıldan bu yana Polonya'yı çalıştırıyordu.



MESSİ İNTER MİAMİ'YE GİTTİ

PSG'DEN ayrılan Lionel Messi, kariyerini ABD Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı. 35 yaşındaki yıldız, "Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, olmadı" dedi.



KORKMAZ MANİSA FK'DA

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki törende başkan Mevlüt Aktan ile Osman Zeki Korkmaz, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.



P. KARŞIYAKA-T. TELEKOM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final 3. maçında Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom'u konuk edecek. Kritik maç saat 20.00'de start alacak. Seride durum 1-1.



G.SARAY'I NEDEN SEÇTİĞİMİ BİLİYORDUM

Cimbom'un Fransız sağ beki Sacha Boey, beIN Sports Fransa'ya konuştu. Boey, "G.Saray'ı neden tercih ettiğimi kimse anlayamadı. Fakat; ben ne yapmak istediğimi ve hangi hedeflerle Galatasaray'ı seçtiğimi çok iyi biliyordum" dedi.

RIZA ÇALIMBAY'DAN VEDA

Sivasspor ile sözleşmesi biten Rıza Çalımbay, kulübe veda etti. A Milli Takım'da çalışmak istediğini söyleyen Çalımbay, "Ayrılmanın iyi olacağına inandık. Kimseye kırgın değilim" diye konuştu.



SÜPER LİG İÇİN BÜYÜK KAPIŞMA

SPOR Toto 1. Lig playoff finalinde bugün Akhisar Stadı'nda Pendikspor ile Bodrumspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kazanan takım, Samsun ve Rize'den sonra Süper Lig bileti alacak.