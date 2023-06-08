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    G.Saray Başkanı Dursun Özbek A Spor'a katıldı! Başkan Özbek İcardi transferi hakkında konuştu: Kalmaması için...

    Özbek, “Icardi için çalışmalara non-stop devam ediyoruz. Arabistan’dan tutun İspanya’ya kadar ilgilenen var. Sponsor hazırlıyoruz. Rashica’nın büyük ihtimalle transferi bitecek” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    Kalmaması için çok uğraşıyoruz

    G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a katıldı. Birbirinden önemli açıklamalar yapan Başkan Özbek, en çok merak edilen Mauro Icardi'nin transferi hakkında, "Icardi'nin transferinde çalışmalara non-stop devam ediyoruz. Kolay mı? Hayır. Arabistan'dan tutun İspanya'ya kadar ilgilenenler var. Sürekli temas halindeyiz. Bütçemiz dışında gelişme olursa sponsor hazırlıyoruz. Bazı firmalara gittik Icardi transferine sponsorluk için, cevap olarak 'Hemen!' dediler. Reytingi çok yüksek bir isim" diye konuştu.

    RAKİPLER ÇOK KONUŞTU
    Özbek'in satırbaşları şöyle oldu: "F.Bahçe 45, Beşiktaş 27, G.Saray 13 açıklama yapmış sezon boyunca." "Erden Timur müthiş çalışıyor. Yurt dışından anlaştığı şirket var, futbolcuları almadan önce karakter analizi yapıyor." "Kemerburgaz'da ilk antrenmanı eylül-ekim gibi planlıyoruz." "Galatasaray Kulübü, senede 400 milyon TL borç faizi ödüyor." "Rashica'nın transferi büyük ihtimalle bitecek."



    KONFERANS LİGİ WEST HAM'IN
    UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu. Çekya'nın başkenti Prag'ın Eden Arena Stadyumu'nda oynanan maçta ilk golü West Ham 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltısıyla buldu. 67. dakikada Giacomo Bonaventura dengeyi sağladı: 1-1. 90. dakikada Jarrod Bowen kupayı getiren golü kaydetti: 1-2. İngiliz ekibi tarihinde 2. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü. Fiorentina ise tarihi boyunca çıktığı dördüncü Avrupa kupası finalinden de boynu bükük ayrıldı.



        ARDA'DA BÜYÜK POTANSİYEL VAR
        Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu ve kaptanı Alex de Souza, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra'yı ziyaret etti. Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler ile bir araya gelen Alex, övgü dolu sözler söyledi. Alex, "Arda'da bir potansiyel görüyorum. Yoluna böyle devam etmeli. Arda Güler'in daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum" dedi. Arda Güler ise "Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, stillerimiz benziyor. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde mutlu olduğumu, gittiğinde ağladığımı biliyorum" diye konuştu. Öte yandan Alex, attığı 29 golle kendisine ait rekoru (28) kıran Enner Valencia'yı da kutladı.



        ANADOLU EFES 2-1 ÖNE GEÇTİ
        Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko 3. kez karşılaştı. İlk maçı Sarı-Lacivertliler, ikincisini ise Lacivert-Beyazlılar kazanmıştı. Üçüncü maça iki ekip de çok etkili başladı. Karşılıklı basketler sonucu ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 24-22 üstünlüğü ile geçti. İkinci çeyrekte Efes rakibinden 3 sayı fazla attı ve devre arasına 52-51 önde girdi. Soyunma odasından daha etkili çıkan ekip Fenerbahçe oldu ve üçüncü çeyrekte rakip potaya 27 sayı atan Kanarya, son bölüme 78-71 önde girdi. Son periyotta Efes 8 sayı geri düşmesine rağmen maçı 97-91 kazandı ve seride 2-1 öne geçti. 4. maç yarın 20.00'de aynı salonda.



        20 MİLYAR EURO BÜTÇE
        Fener taktık çalıştı ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek moral bulmayı hedefleyen ve gözünü kupaya diken Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dünkü antrenmanla sürdürdü. Samandıra'da yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışması yapıldı. Ayrıca antrenmanda taktik ve bireysel çalışmalar üstünde duruldu.

        OKAN BURUK İLE 1 YIL DAHA
        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve deneyimli hocanın kontratının 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Cimbom, sözleşmesinde bir senelik opsiyon maddesi bulunan teknik direktör Okan Buruk için şampiyonluğun garantilendiği Ankaragücü maçı öncesi aldığı kararı uygulamaya koydu. Sarı- Kırmızılılar, deneyimli hoca ile yoluna devam ediyor

        ORSİC&PETKOVİC İÇİN UÇTULAR
        Trabzonspor yönetimi, Bruno Petkovic ve Mislav Orsic transferlerini sonuçlandırmak adına dün Hırvatistan'a gitti. Trabzonspor eğer Orsic için Southampton ile anlaşma sağlarsa 2 ya da 3 oyuncu aynı zamanda TFF 1.Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralık olarak verecek. Bu sistemi daha önce Beşiktaş Southampton'dan kiraladığı Redmond için kullanmıştı. Beşiktaş, Redmond'u kiralık olarak kadrosuna katmış ve Göztepe'ye Ajdin Hasic ve Emirhan'ı vermişti.

        SON 5 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
        Trabzonspor bu sezon, son 5 sezon arasında en az puan topladığı dönemi yaşadı. Fırtına, 2018-2019 sezonunda 34 maç sonunda 63 puanla 4'üncü, 2019-2020'de 34 maç sonunda 65 puanla 2'nci, 2020-2021'de 40 karşılaşma sonunda 71 puanla 4'üncü, 2021-2022'de 38 hafta sonunda 81 puanla zirvede, bu sezon ise 36 müsabaka sonunda 57 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi 5. sırada tamamlamıştı.

        DOĞUCAN KIRALANACAK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Doğucan Haspolat gelecek sezon takımda olmayacak. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Nenad Bjelica'nın yönetime verdiği rapora göre Doğucan'ı önümüzdeki sezon kadroda görmek istemiyor. Oyuncu yüksek ihtimal kiralık olarak gönderilecek.

        F.BAHÇE LAVARANİ İLE ANLAŞTI
        Zoran Terzic ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne İtalyan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu. 44 yaşındaki koç, geçen yıldan bu yana Polonya'yı çalıştırıyordu.

        MESSİ İNTER MİAMİ'YE GİTTİ
        PSG'DEN ayrılan Lionel Messi, kariyerini ABD Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı. 35 yaşındaki yıldız, "Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, olmadı" dedi.

        KORKMAZ MANİSA FK'DA
        Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki törende başkan Mevlüt Aktan ile Osman Zeki Korkmaz, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        P. KARŞIYAKA-T. TELEKOM
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final 3. maçında Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom'u konuk edecek. Kritik maç saat 20.00'de start alacak. Seride durum 1-1.

        G.SARAY'I NEDEN SEÇTİĞİMİ BİLİYORDUM
        Cimbom'un Fransız sağ beki Sacha Boey, beIN Sports Fransa'ya konuştu. Boey, "G.Saray'ı neden tercih ettiğimi kimse anlayamadı. Fakat; ben ne yapmak istediğimi ve hangi hedeflerle Galatasaray'ı seçtiğimi çok iyi biliyordum" dedi.

        RIZA ÇALIMBAY'DAN VEDA
        Sivasspor ile sözleşmesi biten Rıza Çalımbay, kulübe veda etti. A Milli Takım'da çalışmak istediğini söyleyen Çalımbay, "Ayrılmanın iyi olacağına inandık. Kimseye kırgın değilim" diye konuştu.


        SÜPER LİG İÇİN BÜYÜK KAPIŞMA
        SPOR Toto 1. Lig playoff finalinde bugün Akhisar Stadı'nda Pendikspor ile Bodrumspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kazanan takım, Samsun ve Rize'den sonra Süper Lig bileti alacak.

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