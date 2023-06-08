UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United karşı karşıya geldi. Çekya'nın başkenti Prag'taki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Cerro yönetti. Fiorentina karşılaşmaya; Terracciano - Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Kouame ve Jovic 11'iyle çıktı. West Ham United ise; Areola - Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Soucek, Rice, Bowen, Paqueta, Benrahma ve Antonio ile sahadaydı. İngiliz ekibi karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu. West Ham United'a şampiyonluğu getiren golleri; 62'nci dakikada penaltıdan Benrahma ve 90'ıncı dakikada Bowen kaydetti. Fiorentina'ın tek sayısı ise 67'nci dakikada Bonaventura'dan geldi. Bu sonucun ardından West Ham United, tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü.UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Fiorentina'yı 2-1 ile geçerek şampiyonluk sevinci yaşayan West Ham United, Avrupa'daki ilk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan bu şampiyonluk İskoç Teknik Adam David Moyes'un da ilk Avrupa başarısı oldu.İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi Şampiyonluğu serüveninde çıktığı müsabakalarda hiç mağlup olmadı. B Grubunu 6 galibiyet alarak 18 puanla 1'inci sırada tamamlayan İngiliz ekibi, son 16 turunda AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kıbrıs ekibini 2-0 ile geçerken, evinde oynadığı rövanş maçında da rakibini 4-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Belçika ekibi Gent ile karşılaşan West Ham, 1-1'in rövanşında evinde 4-1 kazanarak yarı finalist oldu. Yarı finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı da evinde 2-1, rövanşında ise 1-0 mağlup edip finalde İtalya ekibi Fiorentina'nın rakibi oldu. İngiliz ekibi, final karşılaşmasında da rakibini 2-1 ile geçerek namağlup şekilde turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.