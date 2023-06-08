Cimbomdan Juventus harekatı! Galatasaray 4 Juventuslu ismi istiyor...

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transferde gaza bastı. Bir yandan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak için mesai harcayan Cimbom bir yandan da Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
DI MARZIO YAZDI
G.Saray'ın Juventuslu 4 ismin son durumlarıyla ilgili görüşmeler yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan ayrılmak isteyen 4 isimle ilgileniyor. Aslan, Alex Sandro, Denis Zakaria, Weston McKennie ve Arthur Melo ile temasta. Bonservisi Juventus'ta olan 26 yaşındaki ön libero Chelsea'da kiralık oynuyor. İngiliz ekibi, Zakaria'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
MCKENNIE KİRALANACAK
Brezılya Milli Takımı'nın da sol beki olan yıldız futbolcu Alex Sandro, Siyah-Beyazlı formayla geçirdiği 8 sezonun ardından yeni takım arayışına girdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun İtalyan temsilcisi Juventus ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.