Kartal sezonu 3. sırada tamamladı! Beşiktaş 3-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor'la Vodafone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladı.
Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle Konyaspor 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu 78 puanla 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
GÜNEŞ ZAMANINDA EN FAZLA GOLÜ YEDİ
Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, sezonun 12. haftasında göreve gelen Şenol Güneş'in bu sezonki görev süresinde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.
Güneş döneminde en fazla gol yediği maçlarda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorlarla yenerken, Fenerbahçe'yi de 4-2 mağlup etti, Galatasaray'a ise 2-1 yenildi.
Beşiktaş, Güneş öncesi dönemde de Corendon Alanyaspor'la 3-3 berabere kalarak rakibinin attığı 3 gole engel olamamıştı.
GEDSON FERNANDES GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Beşiktaş'ta son haftaların golcüleri arasında yer alan Gedson Fernandes, Konyaspor'u da boş geçmedi.
6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor filelerini de sarsarak üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı.
Gedson Fernandes böylelikle kariyerinde ilk kez peş peşe 3 hafta gol atmayı başardı.