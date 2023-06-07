Kartal sezonu 3. sırada tamamladı! Beşiktaş 3-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

GÜNEŞ ZAMANINDA EN FAZLA GOLÜ YEDİ

Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, sezonun 12. haftasında göreve gelen Şenol Güneş'in bu sezonki görev süresinde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Güneş döneminde en fazla gol yediği maçlarda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorlarla yenerken, Fenerbahçe'yi de 4-2 mağlup etti, Galatasaray'a ise 2-1 yenildi.

Beşiktaş, Güneş öncesi dönemde de Corendon Alanyaspor'la 3-3 berabere kalarak rakibinin attığı 3 gole engel olamamıştı.