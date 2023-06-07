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    • Spor
    • 07.06.2023 16:51
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    • 07.06.2023 16:51
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    ÖZEL | Sacha Boey'un yeri Real Madrid'den dolacak!

    Sacha Boey'un ayrılma ihtimali gün geçtikçe artarken, Galatasaray bu bölgeye yeniden genç, dinamik ve yıldız adayı olan bir ismi getirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, sezonu Real Madrid'de geçiren hangi yıldızın peşine düştü? Detaylar haberimizde…

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

    2022-2023 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer taarruzuna başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp birçok dünya yıldızını gündemine alırken, genç yıldız adaylarını da takip etmeyi sürdürüyor. Cimbom'un sağ bek bölgesine de yıldız adayı bir genç ismi listesine koyduğu ortaya çıktı.
    Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

    SACHA BOEY İNGİLTERE'YE

    Galatasaray'da sezonun kahramanlarından Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimali yüksek sesle konuşuluyor. Fransız sağ bekin İngiliz kulüpleriyle anıldığı ve kısa zamanda transfer olabileceği iddia ediliyor.

    Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

    HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turundan katılacağı için temmuz ayı sonunda ilk resmi maçına çıkacak. Bu tarihe kadar kadroyu hazır hale getirmek isteyen yönetim, güçlü bir şekilde çalışmalara başlamış durumda.

        Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

        LEO DUBOİS'DAN BAŞKA KALMIYOR

        Aslan'da Sacha Boey'un ayrılması durumunda, sağ bek pozisyonunda Leo Dubois dışında bir oyuncu kalmayacak. Yönetim, Fransız futbolcuyu zorlayacak, Sacha Boey gibi potansiyelli genç bir yıldız adayını getirmeye kararlı.

        Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

        BONSERVİSİ SHAKHTAR'DA BULUNUYOR

        Galatasaray, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 19 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Vinicius Tobias'ın peşine düştü. 1.77 boyundaki futbolcu, geçen sezonun başında ise Real Madrid B takımı olan RM Kastilya'ya kiralandı. Real Madrid kulübünün satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcunun tapusunu almayacağı ifade edildi.

        Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

        40 MAÇA ÇIKTI 5 ASİST YAPTI

        Brezilyalı yıldız, bu sezon Real Madrid B takımında 35'i lig, 5'i UEFA Gençlik Ligi olmak üzere tam 40 maça çıktı. 5 asist yapan Tobias, 2 bin 926 dakika görev yaptı. Brezilya U20 takımında da 1 maça çıkan Tobias'ın gelecek vadeden bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.

            Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey’un yeri Real Madrid’den dolacak!

            FUTBOLA ÜLKESİNDE BAŞLADI

            Tobias, Brezilya ekibi Inter U20'de profesyonel oldu. 1 Temmuz 2021'de ise Internacional'e transfer olan Tobias, 16 Ocak 2022'de Shakhtar tarafından tam 6 milyon Euro ödenerek satın alındı. 1 Nisan 2022'de ise Kastilya'ya kiralandı. Tobias'ın Brezilya U16 takımında ise 7 maçta 1 golü var.
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            Haberler Spor ÖZEL | Sacha Boey'un yeri Real Madrid'den dolacak!
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