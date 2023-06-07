ÖZEL | Sacha Boey'un yeri Real Madrid'den dolacak!

2022-2023 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer taarruzuna başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp birçok dünya yıldızını gündemine alırken, genç yıldız adaylarını da takip etmeyi sürdürüyor. Cimbom'un sağ bek bölgesine de yıldız adayı bir genç ismi listesine koyduğu ortaya çıktı.
SACHA BOEY İNGİLTERE'YE
Galatasaray'da sezonun kahramanlarından Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimali yüksek sesle konuşuluyor. Fransız sağ bekin İngiliz kulüpleriyle anıldığı ve kısa zamanda transfer olabileceği iddia ediliyor.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turundan katılacağı için temmuz ayı sonunda ilk resmi maçına çıkacak. Bu tarihe kadar kadroyu hazır hale getirmek isteyen yönetim, güçlü bir şekilde çalışmalara başlamış durumda.