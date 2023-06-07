ÖZEL | Sacha Boey'un yeri Real Madrid'den dolacak!

40 MAÇA ÇIKTI 5 ASİST YAPTI



Brezilyalı yıldız, bu sezon Real Madrid B takımında 35'i lig, 5'i UEFA Gençlik Ligi olmak üzere tam 40 maça çıktı. 5 asist yapan Tobias, 2 bin 926 dakika görev yaptı. Brezilya U20 takımında da 1 maça çıkan Tobias'ın gelecek vadeden bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.