Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri: 2 Türk'ün finali olacak!





KUPA FİNALİNDE EN UCUZ BİLET 200 TL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında 11 Haziran Pazar günü oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www. passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 200 ve 400 lira olarak belirlendi.



KARAGÜMRÜK PAŞA'YI 3'LEDİ

Süper Lig'in son haftasında Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. 14. dakikada Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Saba Lobjanidze sağ çaprazdan sert vurdu: 1-0. 67'de Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 82'de Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 3-0.



SİVAS İLE KAYSERİ BERABERE BİTİRDİ

Süper Lig'de iki Anadolu ekibinin maçında kazanan çıkmadı. 10. dakikada Leke James'in vuruşu savunmadan sekti, Caner Osmanpaşa bitirdi: 1-0. 18'de Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi: 1-1.



KONFERANS LİGİ'NDE FİNAL GÜNÜ

UEFA Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham karşılaşıyor. Maç Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak.



KARŞIYAKA 1-1 YAPTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 92-81 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. 3. maç yarın 20.00'de İzmir'de.



TRANSFER 26 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

TFF, 2023-2024 sezonunun birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Birinci transfer tescil dönemi 15 Eylül'de bitecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak-9 Şubat 2024'te olacak.



GİRESUN MU, İSTANBUL MU?

Süper Lig'de küme düşen son takım bugün belli oluyor. 20.00'de İstanbul, Ümraniye'yi yenerse ligde kalıyor. Giresun ise Antalya'yı yenip, İstanbul'un kaybını bekleyecek. İkili averaj ise eşit.



10 NUMARAYA LUDOVIC BLAS

Cimbom, Driens Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı ve Juan Mata ile yolların ayrılacak olması nedeniyle 10 numara transferini gündemine almış durumda. Çok sayıda ismi listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın rotayı Fransa'ya kırdığı öğrenildi. Yönetimin, Nantes'la harika bir sezon geçiren Ludovic Blas'a kanca attığı belirlendi. Bu sezon Ligue 1'de 37 maçta 7 gol atıp 5 asist yapan Fransız futbolcu, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı. Blas'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcu daha önce Guingamp formasını da giymişti. 14 kez Fransa U20 takımında görev yapan Ludovic Blas bu sezon ülkenin en iyi orta alan oyuncuları arasında gösterildi.



ÖZBEK: ICARDI GELİYOR

Attığı gollerle G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında flaş açıklama... G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluğun kutlandığı bir etkinliğe katıldı. Taraftarların da yer aldığı etkinlikte bir taraftar, "Icardi'yi alalım başkanım" diye bağırdı. Erden Timur, "Başkanım uyardı beni. Icardi alınabilir, Ömer Bey parayı verirse dedi" açıklaması gülüşmelere neden oldu. Ardından Başkan Özbek, "Parayı Ömer Bey veriyor, Icardi geliyor" diyerek QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'tan üstü kapalı sponsorluk talep etti. Yönetimin Icardi transferinde kaynak aradığı öğrenildi.