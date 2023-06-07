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    Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri: 2 Türk'ün finali olacak!

    İnter’in yıldızı Hakan Çalnaoğlu, “Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk final oynayacak. Hayalimi gerçekleştirdim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    İki Türk final oynayacak

    İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalar yaptı. Milli oyuncu, "Bir Türk olarak finalde olmak ayrı bir gurur. Ama diğer tarafta da İlkay ağabeyimiz var. İlkay ağabeyle daha görüşmedim ama o da Türk. Tabii ki Alman Milli Takımı için oynuyor ama yine o da kalbinde Türk. Yani iki Türk bu finali oynayacak" dedi. Yıldız futbolcu, "Ben bundan 2 ay önce bir röportajda da söylemiştim: 'Benim hayalim Şampiyonlar Ligi finalinde olmak' diye. Bunu şu an başardık. Hayallerimin peşinden de koşuyorum. İnter ile kontratımı uzatacağım, anlaştık bile. Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım" ifadelerini kullandı.



    YILLIK 200 MİLYON KAZANACAK
    Real Madrid ile yollarını ayıran Karim Benzema, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı. AFP'nin haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Al- Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karim Benzema, Suudi Arabistan'da yıllık 200 milyon euro kazanacak. Al- Ittihad, transferi gelecek hafta resmen duyuracak. Benzema, 2009 yazında henüz 21 yaşındayken transfer olduğu Real Madrid'de kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Fransız oyuncu 14 sezonda 25 kez şampiyonluk sevinci yaşadı; 5 Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.



    TFF YENİ BAŞKANINI SEÇECEK
    TFF, 22 Haziran Perşembe günü başlayacak olan genel kurulda çoğunluğu sağlayamazsa en geç 30 Haziran Cuma günü yeni başkanını seçecek. Toplantıda 1 Haziran 2023- 31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığı için yeniden aday olacak. Öte yandan Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.



        OKAN BURUK'TAN 'HEDEF 24 PAYLAŞIMI
        G.Saray'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'tan dün sürpriz bir paylaşım geldi. Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından taraftarları coşturacak bir mesaj yazdı. Buruk, 'Hedef 24' paylaşımı yaparak gelecek sezon da ipi Galatasaray'ın göğüsleyeceğinin sinyalini verdi.



        TERİM HACKLENDI!
        Fatih Terim, sosyal medya hesabından Ali Koç ile birlikte derbiyi izledikleri görüntüyü paylaştı. Terim'in paylaşımına 'Mekanın sahibi' şarkısını eklediği görüldü. Tecrübeli teknik adam paylaşımı kısa süre içinde kaldırdı. Gerçek durum ise sonradan anlaşıldı. Terim'in sosyal medya hesabı hacklendi.



        ASLAN'A 2 KÖTÜ HABER
        Galatasaray gelecek sezon yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer etmek istediği yıldız isimlerden kötü haberler geldi. Al Ittihad ve Al Nassr temsilcileri, N'Golo Kante'ye resmi teklif sunmak için Londra'da bulunuyor. Fransız yıldız orta sahaya önerilen yıllık ücret, imaj hakları ve bazı ticari anlaşmalar dahil olmak üzere 100 milyon Euro'ya ulaşabileceği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Belçikalı orta saha Youri Tielemans transferi için devreye girdi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery transferin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.



            KARA KARTAL 2.'LİK AŞKINA
            Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kartal, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.



            MAĞDURİYET YAŞADIK!
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalar yaptı. Çebi, "Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık" dedi. Çebi, "O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık" dedi.



            FENERBAHÇE FİNALDE KING&CRESPO DÜĞÜNDE
            Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King ile Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde kadroda olmayacaklar. Her iki futbolcu da düğünleri olduğu gerekçesiyle kadroda olmayacaklar. Joshua King'in Mikanos Adası'ndaki düğünü için hazırlıklara başladığı, Crespo'nun ise ülkesi Portekiz'e gideceği öğrenildi. Yönetimin bu durumdan daha önceden haberdar olduğu ifade edilirken yine de taraftarın tepkisini çekti.



                AŞKIN OLAYIM POLEMİĞİ!
                Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray maçında tribünlerden çekilmiş bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yandaş'ın, Icardi'nin golü sonrası 'Aşkın olayım' şarkısına eşlik ettiği iddia edilmişti. Mert Hakan Yandaş'tan bu konuya cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, "O şarkı bizim tarafta farklı söylenir, bilin istedim" ifadesini kullandı. Ancak Mert Hakan'ın bu ifadedesi de yeni bir polemiğin başlangıcı oldu. Mert Hakan'ın eşlik ettiği kısmı sinkaflı olarak değiştirdiği küfür ettiği iddia edildi. Mesele sosyal medyada oldukça fazla yorumlara neden oldu.



                KUPA FİNALİNDE EN UCUZ BİLET 200 TL
                Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında 11 Haziran Pazar günü oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www. passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 200 ve 400 lira olarak belirlendi.

                KARAGÜMRÜK PAŞA'YI 3'LEDİ
                Süper Lig'in son haftasında Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. 14. dakikada Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Saba Lobjanidze sağ çaprazdan sert vurdu: 1-0. 67'de Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 82'de Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 3-0.


                SİVAS İLE KAYSERİ BERABERE BİTİRDİ
                Süper Lig'de iki Anadolu ekibinin maçında kazanan çıkmadı. 10. dakikada Leke James'in vuruşu savunmadan sekti, Caner Osmanpaşa bitirdi: 1-0. 18'de Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi: 1-1.


                KONFERANS LİGİ'NDE FİNAL GÜNÜ
                UEFA Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham karşılaşıyor. Maç Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak.


                KARŞIYAKA 1-1 YAPTI
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 92-81 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. 3. maç yarın 20.00'de İzmir'de.


                TRANSFER 26 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
                TFF, 2023-2024 sezonunun birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Birinci transfer tescil dönemi 15 Eylül'de bitecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak-9 Şubat 2024'te olacak.


                GİRESUN MU, İSTANBUL MU?
                Süper Lig'de küme düşen son takım bugün belli oluyor. 20.00'de İstanbul, Ümraniye'yi yenerse ligde kalıyor. Giresun ise Antalya'yı yenip, İstanbul'un kaybını bekleyecek. İkili averaj ise eşit.

                10 NUMARAYA LUDOVIC BLAS
                Cimbom, Driens Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı ve Juan Mata ile yolların ayrılacak olması nedeniyle 10 numara transferini gündemine almış durumda. Çok sayıda ismi listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın rotayı Fransa'ya kırdığı öğrenildi. Yönetimin, Nantes'la harika bir sezon geçiren Ludovic Blas'a kanca attığı belirlendi. Bu sezon Ligue 1'de 37 maçta 7 gol atıp 5 asist yapan Fransız futbolcu, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı. Blas'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcu daha önce Guingamp formasını da giymişti. 14 kez Fransa U20 takımında görev yapan Ludovic Blas bu sezon ülkenin en iyi orta alan oyuncuları arasında gösterildi.


                ÖZBEK: ICARDI GELİYOR
                Attığı gollerle G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında flaş açıklama... G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluğun kutlandığı bir etkinliğe katıldı. Taraftarların da yer aldığı etkinlikte bir taraftar, "Icardi'yi alalım başkanım" diye bağırdı. Erden Timur, "Başkanım uyardı beni. Icardi alınabilir, Ömer Bey parayı verirse dedi" açıklaması gülüşmelere neden oldu. Ardından Başkan Özbek, "Parayı Ömer Bey veriyor, Icardi geliyor" diyerek QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'tan üstü kapalı sponsorluk talep etti. Yönetimin Icardi transferinde kaynak aradığı öğrenildi.

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