Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten A Spor ekranlarında bomba açıklamalar! Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Milot Rashica...





"GALATASARAY'DA KENDİMİ HİÇ MUTSUZ HİSSETMEDİM"

"Galatasaray'a hizmet etmek için geldik. Ayrıldığım zaman da üzülmedim, hizmet etmenin sınırı yok. Genel Kurul tercihini farklı kullandı ama ben hizmet etmek isteğini bırakmadım. Galatasaray'da kendimi hiç mutsuz hissetmedim"

"Galatasaray başkanlığına neden aday oldum sorusuyla başlamak lazım. Kulüplerin durumuna baktığınız zaman sadece şampiyonluğu konuşmak çok doğru değil. Daha önce Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik yaptım. O zaman şu tespitlerde bulundum. Birincisi camiaların bütünleşmesi lazım küskünlükler kırgınlıkların olmaması lazım. İkincisi finansal yapıyı düzeltmek lazım. Üçüncüsü tesisleşme gereği var, özellikle Galatasaray için buna ihtiyaç var. Her kulübümüz tesisleşmeyi dikkate alması lazım"



"Sezonu şampiyon bitirmenin başlangıcı şu ki; biz seçilmeden önce, geldiğimizde camiadaki küskünlükleri halledeceğimizi, birbirimizle barışacağımızı söyledim. Sevgi iklimi yaratacağımızı bıkmadan söyledik. Bunu hallettiğimizi düşünüyorum. Bütün küskünlükleri barıştırdık demiyorum ama arzu ettiğimiz iklim doğdu."