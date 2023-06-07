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    • 07.06.2023 13:12
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    • 07.06.2023 13:12
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    ÖZEL | İşte Galatasaray'ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

    Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını çok hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan ve listesine birbirinden önemli isimleri alan Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi. Yönetim, ismi dev kulüplerle anılan dünyaca ünlü yıldız için resmi teklifini yaptı. İşte takvim.com.tr farkıyla Galatasaray'ın teklifi ve gelen yanıt…

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

    Galatasaray yönetimi yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşacak bir kadro kurmak istiyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da yaptığı açıklamada, "Bu kadro Avrupa'da yetmez" ifadesini kullanmıştı. Teknik heyet ve transfer komitesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, belirlenen eksik bölgelerin flaş isimlerle takviye edilmesi hedefleniyor.

    ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle orta alanın güçlendirilmesi için kollar sıvanmış durumda. Yönetimin hedefindeki en önemli isimlerden birisi Youri Tielemans. Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldız için yaklaşık 2 aydır çalışmalar yapan Galatasaray yönetimi resmi teklifini sundu. Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki Belçikalı futbolcu için çok önemli bir rakamı gözden çıkardı.
    ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

    Sarı-Kırmızılılar'ın Tielemans'a 3 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası, bonuslar ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. İmza parasının her yıl 1 milyon Euro olarak ödeneceği, böylece maaşın 4 milyon Euro seviyesine geleceği belirlendi. Tielemans'a teklif edilen sözleşmenin içindeki bonus maddelerinin ise ağırlıklı olarak Avrupa'daki başarılara endeksli olduğu gelen bilgiler arasında.
        ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

        Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması ve tur atlanması halinde bonusların büyük bölümünün devreye gireceği belirtiliyor. 4 yıl için Youri Tielemans'a tam 16 milyon Euro'luk teklif yapan Galatasaray şu anda gelecek yanıtı beklemeye başladı. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya maddi olarak en yüksek teklif Sarı-Kırmızılılar'dan geldi.
        ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

        Ancak Tielemans'ın ilk hedefinin Avrupa'nın 5 büyük ligine gitmek olduğu ve bu nedenle acele karar vermek istemediği öğrenildi. İsmi bir süredir Belçikalı futbolcu ile anılan Arsenal ve Liverpool'un ise şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı belirlendi. Tielemans'ın 5 büyük ligden beklediği teklifi alamaması halinde Galatasaray'a transfer olma ihtimali yükselecek.
        ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

        Sarı-Kırmızılı yönetimin yıldız futbolcuya 15 gün süre verdiği, bu süre içinde olumlu ya da olumsuz bu transferin sonuçlanacağı da ifade edildi. Galatasaray eğer Tielamans transferini bitiremezse, listede bulunan diğer yıldız isimlerle temaslara hız verilecek.
            ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

            Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Youri Tielamans bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta forma giyerken 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2019 yılında Monaco'dan 45 milyon Euro karşılığında Leicester'a transfer olan Belçikalı yıldız tam 58 kez de milli formayı terletti.
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            Haberler Spor ÖZEL | İşte Galatasaray'ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!
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