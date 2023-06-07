ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

Sarı-Kırmızılılar'ın Tielemans'a 3 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası, bonuslar ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. İmza parasının her yıl 1 milyon Euro olarak ödeneceği, böylece maaşın 4 milyon Euro seviyesine geleceği belirlendi. Tielemans'a teklif edilen sözleşmenin içindeki bonus maddelerinin ise ağırlıklı olarak Avrupa'daki başarılara endeksli olduğu gelen bilgiler arasında.



