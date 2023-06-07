ÖZEL | İşte Galatasaray’ın Tielemans teklifi ve gelen yanıt!

Galatasaray yönetimi yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşacak bir kadro kurmak istiyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da yaptığı açıklamada, "Bu kadro Avrupa'da yetmez" ifadesini kullanmıştı. Teknik heyet ve transfer komitesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, belirlenen eksik bölgelerin flaş isimlerle takviye edilmesi hedefleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle orta alanın güçlendirilmesi için kollar sıvanmış durumda. Yönetimin hedefindeki en önemli isimlerden birisi Youri Tielemans. Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldız için yaklaşık 2 aydır çalışmalar yapan Galatasaray yönetimi resmi teklifini sundu. Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki Belçikalı futbolcu için çok önemli bir rakamı gözden çıkardı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Tielemans'a 3 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası, bonuslar ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. İmza parasının her yıl 1 milyon Euro olarak ödeneceği, böylece maaşın 4 milyon Euro seviyesine geleceği belirlendi. Tielemans'a teklif edilen sözleşmenin içindeki bonus maddelerinin ise ağırlıklı olarak Avrupa'daki başarılara endeksli olduğu gelen bilgiler arasında.