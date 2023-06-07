Fenerbahçe'de Jesus sonrası için iki isim ön planda! Yerli Yalçın yabancı Galtier...

Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.
Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdiği hatta Türkiye Kupası finalinden Jorge Jesus'un gönderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.
GALTIER'E YAKIN MARKAJ...
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör isimleri de zikredilmeye başlamış durumda.