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    Fenerbahçe'de Jesus sonrası için iki isim ön planda! Yerli Yalçın yabancı Galtier...

    Jorge Jesus’la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de bazı yöneticilerin Montella için olumsuz görüş bildirdiği ve PSG’den ayrılacak olan Christoppe Galtier’in ön plana çıktığı belirlendi. Yerli olarak ise Sergen Yalçın listedeki tek isim.

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    Yerli Yalçın yabancı Galtier
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    Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.

    Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdiği hatta Türkiye Kupası finalinden Jorge Jesus'un gönderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.

    GALTIER'E YAKIN MARKAJ...
    Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör isimleri de zikredilmeye başlamış durumda.

        Yeni teknik direktörler arasında en çok Sergen Yalçın'ın isminin geçtiği, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın da adaylar arasında olduğu ancak PSG'den ayrılacak olan Christoppe Galtier'in öncelikli isim haline geldiği öğrenildi.

        Fransa'da Lille ve PSG ile şampiyonluk yaşayan Galtier için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının beklendiği, hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di.

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