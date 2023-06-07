Beşiktaş - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de sezon kapanıyor. Ligin son maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp ligi Fenerbahçe'nin üzerinde 2. sırada bitirmek. Konyaspor ise sezonu puan ya da puanlarla kapatmak istiyor.

Beşiktaş Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Pozuelo, Oğulcan, Marlos, Michalak, Diouf

SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU



Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.



BEŞİKTAŞ İKİNCİLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR



Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.



Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.



KARTAL'IN İÇ SAHA KARNESİ



Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü.



Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.



ARTHUR MASUAKU SON MAÇTA YOK



Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.