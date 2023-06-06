Transfer savaşı başladı! Cimbom F.Bahçe'nin istediği fildişili yıldız Wilfred Zaha’ya kancayı taktı...

Şampiyon unvanıyla çıktığı derbide Fenerbahçe önünde 3-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. 23. şampiyonluk sonrası hemen transfer operasyonu için düğmeye basan Sarı- Kırmızılılar'dan ezeli rakibini kızdıracak bir hamle geldi.
AYRILMASI KESİN GİBİ
Yönetim, ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'ya kancayı attı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Fildişili yıldızın menajeriyle İstanbul'da görüşme yapmış ve transfer için önemli bir adım atmıştı.
ZANİOLO'NUN YERINE!
Alınan bilgilere göre; Galatasaray da Zaha'nın menajeriyle temas sağladı. Sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Ada basını, Zaha'nın yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini duyurdu. Galatasaray'ın özellikle İtalya'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'yu satacağı ve genç yıldızın yerini Wilfried Zaha ile doldurmayı hedeflediği ifade ediliyor.