Transfer savaşı başladı! Cimbom F.Bahçe'nin istediği fildişili yıldız Wilfred Zaha’ya kancayı taktı...





ATLETICO DA İSTİYOR

Şu anda Antalya'da ailesiyle beraber tatilde olan İngiliz yıldız konusunda Fenerbahçe'nin de yeni bir hamle yapması bekleniyor. İspanyol basınına göre ise Atletico Madrid de transferde devreye girdi. Bu büyük savaştan kimin galip ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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