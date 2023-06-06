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    Transfer savaşı başladı! Cimbom F.Bahçe'nin istediği fildişili yıldız Wilfred Zaha’ya kancayı taktı...

    23. şampiyonluk sonrası transfer harekatına başlayan Galatasaray yönetimi flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin geçen hafta İstanbul’da menajeriyle görüşme yaptığı Wilfred Zaha’nın transferi içing irişimlere başladı.

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    Cimbom’dan Fener’e bir darbe daha
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    Şampiyon unvanıyla çıktığı derbide Fenerbahçe önünde 3-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. 23. şampiyonluk sonrası hemen transfer operasyonu için düğmeye basan Sarı- Kırmızılılar'dan ezeli rakibini kızdıracak bir hamle geldi.

    AYRILMASI KESİN GİBİ
    Yönetim, ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'ya kancayı attı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Fildişili yıldızın menajeriyle İstanbul'da görüşme yapmış ve transfer için önemli bir adım atmıştı.



    ZANİOLO'NUN YERINE!
    Alınan bilgilere göre; Galatasaray da Zaha'nın menajeriyle temas sağladı. Sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Ada basını, Zaha'nın yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini duyurdu. Galatasaray'ın özellikle İtalya'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'yu satacağı ve genç yıldızın yerini Wilfried Zaha ile doldurmayı hedeflediği ifade ediliyor.



        ATLETICO DA İSTİYOR
        Şu anda Antalya'da ailesiyle beraber tatilde olan İngiliz yıldız konusunda Fenerbahçe'nin de yeni bir hamle yapması bekleniyor. İspanyol basınına göre ise Atletico Madrid de transferde devreye girdi. Bu büyük savaştan kimin galip ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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        Haberler Spor Transfer savaşı başladı! Cimbom F.Bahçe'nin istediği fildişili yıldız Wilfred Zaha’ya kancayı taktı...
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