Rekorların şampiyonu aslanlar gibi rakiplerine fark attı! Okan Buruk yönetiminde muhteşem bir sezon geride kaldı...

PUANI SİLSEN NE OLUR! BİZ ÖNDEYİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinden sonra flaş açıklamalar yaptı. Özbek, "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır. Buna Allah da şahittir. İşte 100. yılda kupa bizde. Bu şampiyonluğu ilmek ilmek ördük ve bugüne kadar getirdik" dedi. Başkan Özbek, "İki ay önce de söyledim 'Şampiyon belli kardeşim, boşuna uğraşmayın! 2. ve 3.'ye de bakarız' dedim. 2.yi ve 3.'yü de biz belirliyoruz. Herkes şunu iyi bilsin, Süper Lig'in generali Galatasaray'dır ve Galatasaray ne derse, o olur. Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas'ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz" ifadelerini kullandı. Özbek, "Geçen sezonki sıralama, Galatasaray'a yakışmayan bir sonuçtu. Hiç kimse bizden böyle bir sonuca gideceğimizi beklemiyordu. Zaten rakiplerimizin şaşkınlığı ve kabul edememesi buradan geliyor" dedi.