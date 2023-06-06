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    Rekorların şampiyonu aslanlar gibi rakiplerine fark attı! Okan Buruk yönetiminde muhteşem bir sezon geride kaldı...

    Sezon içinde 14’te 14 yapan, 31 yılın en az gol yiyen şampiyonu olan Aslan, 2.44 puan ortalaması tutturdu. G.Saray, yüzde 77.8 galibiyet oranı yakaladı...

    Rekorların şampiyonu

    Şampiyon Galatasaray bu sezon yıldızlarla dolu kadrosuyla rakiplerine büyük farklar attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon birçok rekorun da sahibi oldu. Galatasaray, 32 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada mağlup ederek tarihe geçen bir istatistik elde etmeyi başardı.

    Ayrıca son 31 yılın en az gol yiyen şampiyonu oldu. Bu sezonu 88 puanla bitirmeyi garantileyen Galatasaray, Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi (77.8) ve puan ortalaması (2.44) yakaladığı sezona ulaştı.

    PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURDULAR
    Sarı-kırmızılılar sezon içinde yaptıkları 14'te 14'lük seriyle birlikte rakiplerine büyük psikolojik üstünlük kurdular. Bu sezon Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi yakalayan (73.4 xG), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (1133), en fazla toplam (638) ve isabetli (248) şut çeken, net gol pozisyonuna giren (111) ve kafa golü atan (14) takım da Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde müthiş bir başarı elde ederek taraftarlarına adeta bayram yaşattı.

        PUANI SİLSEN NE OLUR! BİZ ÖNDEYİZ
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinden sonra flaş açıklamalar yaptı. Özbek, "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır. Buna Allah da şahittir. İşte 100. yılda kupa bizde. Bu şampiyonluğu ilmek ilmek ördük ve bugüne kadar getirdik" dedi. Başkan Özbek, "İki ay önce de söyledim 'Şampiyon belli kardeşim, boşuna uğraşmayın! 2. ve 3.'ye de bakarız' dedim. 2.yi ve 3.'yü de biz belirliyoruz. Herkes şunu iyi bilsin, Süper Lig'in generali Galatasaray'dır ve Galatasaray ne derse, o olur. Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas'ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz" ifadelerini kullandı. Özbek, "Geçen sezonki sıralama, Galatasaray'a yakışmayan bir sonuçtu. Hiç kimse bizden böyle bir sonuca gideceğimizi beklemiyordu. Zaten rakiplerimizin şaşkınlığı ve kabul edememesi buradan geliyor" dedi.



        ÇOK DEĞERLİ BİR KADRO KURACAĞIZ
        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, gelecek sezonla ilgili önemli açıklamalara imza attı. Timur, "Hayal edemediğimiz şeyler oldu. Hayal ettiğimizden fazlası oldu. Gelecek sene de hayallerimiz çok büyük. Galatasaray tekrar şampiyon olacağız diyorsa bu Avrupa şampiyonluğudur. Transferlerimize de söylediğim buydu. Taraftarımız inanılmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene Avrupa şampiyonu olmak için adım adım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Müthiş bir takımımız var. Adım adım Avrupa şampiyonluğuna ilerlemek istiyoruz. Seneye de bunun bir adımını atmış olacağız" şeklinde konuştu.



        PAKETLEYİP GÖNDERİYORLAR!
        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Tahmin ediyorum bizden sonraki yönetimler de Okan Buruk Hoca ile devam edecekler ve 4-5 yıl daha Galatasaray üst üste şampiyon olacak. Burada para geçmiyor. Burada akıl, yönetim, bilgi, donanım geçiyor. Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



            FAZLA ZORLANMADIK
            Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, "Galatasaray olunca şampiyonulğu yakalayabilecek bir ekibi ortaya koyak gerekiyordu. Hedefimiz şampiyonluktu. Çok zorlandık mı? Hayır diyebilirim. Biz sezon başında kısır başladık ama sonra 14 galibiyet ile belli bir ivme kazandık ve sonunu getirdik" dedi.

            SİMGE NE OLUR GEL!
            Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların gönlünü kazanan Mauro Icardi, Nef Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına da damga vuran isim oldu. Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birlikte podyuma gelen Arjantinli golcü, Florya'daki kutlamalar nedeniyle sesi kısık olmasına rağmen yine şov yaptı ve taraftarları da coşturdu. Kutlamalarda sahneye çıkan Simge Sağın'ın davetiyle ilgili perde arkasını TAKVİM araladı. Sağın, koyu bir Beşiktaşlı olması nedeniyle Galatasaray'ın kutlamalara katılması için yaptığı daveti önce kibarca reddetti. Ancak; bu noktada Mauro Icardi devreye girdi ve ünlü şarkıcıyı sosyal medya üzerinden mesaj atarak ikna etti. Icardi'nin, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemesi için Sağın'a, "Simge ne olur gel" dediği öğrenildi.



            Başkahraman ZANIOLO
            Nicolo Zaniolo'nun Fenerbahçe derbisinde attığı 2 gol, İtalyan basınında geniş şekilde yer aldı. Tuttomercato'daki haberde, "Galatasaray için büyük bir partiydi. Okan Buruk'un ekibi, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek stadı ateşe verdi. Zaniolo maçın başkahramanıydı" ifadesini kullandı. Gazzetta ise "Fenerbahçe nakavt oldu, İstanbul derbisinde Zaniolo şov yaptı" yorumunu yaptı. Bu sezon toplam 5 gole ulaşan İtalyan yıldız, tüm golleri iç sahada attı.

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