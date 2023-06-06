Rekorların şampiyonu aslanlar gibi rakiplerine fark attı! Okan Buruk yönetiminde muhteşem bir sezon geride kaldı...

Şampiyon Galatasaray bu sezon yıldızlarla dolu kadrosuyla rakiplerine büyük farklar attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon birçok rekorun da sahibi oldu. Galatasaray, 32 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada mağlup ederek tarihe geçen bir istatistik elde etmeyi başardı.
Ayrıca son 31 yılın en az gol yiyen şampiyonu oldu. Bu sezonu 88 puanla bitirmeyi garantileyen Galatasaray, Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi (77.8) ve puan ortalaması (2.44) yakaladığı sezona ulaştı.
PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURDULAR
Sarı-kırmızılılar sezon içinde yaptıkları 14'te 14'lük seriyle birlikte rakiplerine büyük psikolojik üstünlük kurdular. Bu sezon Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi yakalayan (73.4 xG), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (1133), en fazla toplam (638) ve isabetli (248) şut çeken, net gol pozisyonuna giren (111) ve kafa golü atan (14) takım da Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde müthiş bir başarı elde ederek taraftarlarına adeta bayram yaşattı.