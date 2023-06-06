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    F.Bahçe kazan gibi kaynıyor! "Yeni aday çıkarsa seçime gitmeye hazırım"

    “5. sezon itibarıyla futbol takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Başka aday çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gitmeye hazırız”

    Seçime gitmeye hazırım

    Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu kaçırınca taraftarlar Ali Koç'un istifasını istemeye başladı. Başkan Koç, gelen tepkilere cevap verdi.

    Başarısızlığı kabul eden Koç, "Başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibarıyla futbol takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Camiamızın bir bölümünden gelen olağanüstü genel kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır.

    Olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir.

    Bu riske rağmen başka aday çıkması durumunda bugün de olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum.

        Bu yol tercih edilmediği takdirde ise Haziran 2024'te yapılacak olağan seçimli genel kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimiz en iyi şekilde yardımcı olacağız" dedi. Koç, yeni sezonun planlamasına da başladıklarını altını çizdi.

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