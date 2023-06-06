F.Bahçe kazan gibi kaynıyor! "Yeni aday çıkarsa seçime gitmeye hazırım"

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu kaçırınca taraftarlar Ali Koç'un istifasını istemeye başladı. Başkan Koç, gelen tepkilere cevap verdi.

Başarısızlığı kabul eden Koç, "Başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibarıyla futbol takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Camiamızın bir bölümünden gelen olağanüstü genel kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır.