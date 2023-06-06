Cimbom Estoril’in genç beki Tiago Santos için düğmeye bastı

GÜNDEMDE SANTOS VAR

G.Saray, futbol kariyerine Estoril'de devam eden Portekizli sağ bek Tiago Santos'u aldı. 25 milyon euro gelir hedeflenen Boey'un olası satışı sonrasında bu transfer için resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Aslan, 22 yaşındaki Sacha Boey'un ayrılmasıyla birlikte bu mevkiyi yine 20 yaşında olan bir isimle doldurmuş olacak. Sağ bek, sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen futbolcu, potansiyeli yüksek isimlerden biri olarak gösteriliyor.