Şampiyon G.Saray sezonun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi farklı devirdi!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, dün gece kupasına kavuştu. Sarı-Kırmızılılar, sezonun son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom böylece dün gece çifte bayram yaşadı.

Aslan, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun attığı golle önde tamamladı. Galatasaray'ın bir başka yıldızı Mauro Icardi 71'de attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra Galatasaray taraftarının coşkusu tavan yaptı.





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Galatasaray'ın ilk golünü atan Nicolo Zaniolo, 79. dakikada maçın skorunu belirledi: 3-0. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı futbolcular büyük bir sevinç yaşadı ve duygusal anlar yaşandı. Derbinin tamamlanmasından sonra Sarı-Kırmızılı futbolcular, soyunma odasına gitti. Daha sonra saha içine kurulan podyumda Süper Lig şampiyonluk kupasını havaya kaldırdılar. Sarı-Kırmızılı oyuncular bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadılar.