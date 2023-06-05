Şampiyon G.Saray sezonun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi farklı devirdi!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, dün gece kupasına kavuştu. Sarı-Kırmızılılar, sezonun son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom böylece dün gece çifte bayram yaşadı.
Aslan, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun attığı golle önde tamamladı. Galatasaray'ın bir başka yıldızı Mauro Icardi 71'de attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra Galatasaray taraftarının coşkusu tavan yaptı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Galatasaray'ın ilk golünü atan Nicolo Zaniolo, 79. dakikada maçın skorunu belirledi: 3-0. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı futbolcular büyük bir sevinç yaşadı ve duygusal anlar yaşandı. Derbinin tamamlanmasından sonra Sarı-Kırmızılı futbolcular, soyunma odasına gitti. Daha sonra saha içine kurulan podyumda Süper Lig şampiyonluk kupasını havaya kaldırdılar. Sarı-Kırmızılı oyuncular bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadılar.
ATTIĞIM İKİ GOLLE ÖZÜR DİLEDİM!
G.Saray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo derbinin kahramanlarındandı. İtalyan yıldız attığı iki golle takımını sırtladı. Luan Peres'i oyundan attıran isim de İtalyan yıldız Zaniolo oldu.
Genç futbolcu, "İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la... Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi" dedi.
YAKINDAN BAKABİLİRSİNİZ!
G.Saray, sosyal medya hesabından şampiyonluk kupasının fotoğrafını paylaşarak, "Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz" notunu düştü ve Fenerbahçe'yi etiketledi.