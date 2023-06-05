Hamsik Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi!

Slovakya medyasında yer alan haberde Trabzonspor formasıyla aktif futbol kariyerine son veren Marek Hamsik, 27 yaşındaki stoper Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi. Tecrübeli oyuncu Newcastle United, York City, ve Dunajska Streda gibi takımların da formasını giydi. Satka'nın libero, ön libero, stoper, sağ bek ve sol bek olarak görev alabilmesi dikkat çekiyor. Lech Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşayan Slovak stoperin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.





TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM

Beşıktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı. Siyah- Beyazlı ekibin kanat oyuncusu, "İster Beşiktaş'ta ister başka bir kulüpte olsun, hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Serbest bir oyuncu olacağım ve biraz rahatlayıp önümdeki tüm seçenekleri değerlendireceğim. Geçen yaza kıyasla bu yaza çok daha iyi bir zihniyetle giriyorum" dedi.