Hamsik Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi!

Slovakya medyasında yer alan haberde Trabzonspor formasıyla aktif futbol kariyerine son veren Marek Hamsik, 27 yaşındaki stoper Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi. Tecrübeli oyuncu Newcastle United, York City, ve Dunajska Streda gibi takımların da formasını giydi. Satka'nın libero, ön libero, stoper, sağ bek ve sol bek olarak görev alabilmesi dikkat çekiyor. Lech Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşayan Slovak stoperin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM
Beşıktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı. Siyah- Beyazlı ekibin kanat oyuncusu, "İster Beşiktaş'ta ister başka bir kulüpte olsun, hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Serbest bir oyuncu olacağım ve biraz rahatlayıp önümdeki tüm seçenekleri değerlendireceğim. Geçen yaza kıyasla bu yaza çok daha iyi bir zihniyetle giriyorum" dedi.
EYÜP'Ü ELEYEN BODRUM PENDİK'İN RAKİBİ OLDU
TFF 1. Lig play-off 2. turu rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu. Mücadelenin yüksek olduğu maçta Bodrumspor'un gollerini 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı. Bodrumsporlu futbolcular karşılaşmanın ardından finale çıkmasının sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
FİLENİN EFELERİ ROMANYA'YA TAKILDI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye grubundaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz setlerde 2-1 öne geçmiş olmasına rağmen sonunu getiremedi. Romanya, karşılaşmanın setlerini 25-14, 21- 25, 25-20, 22-25, 12-15'lük sonuçlarla aldı.