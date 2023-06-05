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    Hamsik Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi!

    Slovak medyasına göre Marek Hamsik, 27 yaşındaki stoperi Trabzon’a önerdi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hamsik’ten Satka önerisi

    Slovakya medyasında yer alan haberde Trabzonspor formasıyla aktif futbol kariyerine son veren Marek Hamsik, 27 yaşındaki stoper Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi. Tecrübeli oyuncu Newcastle United, York City, ve Dunajska Streda gibi takımların da formasını giydi. Satka'nın libero, ön libero, stoper, sağ bek ve sol bek olarak görev alabilmesi dikkat çekiyor. Lech Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşayan Slovak stoperin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.



    TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM
    Beşıktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı. Siyah- Beyazlı ekibin kanat oyuncusu, "İster Beşiktaş'ta ister başka bir kulüpte olsun, hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Serbest bir oyuncu olacağım ve biraz rahatlayıp önümdeki tüm seçenekleri değerlendireceğim. Geçen yaza kıyasla bu yaza çok daha iyi bir zihniyetle giriyorum" dedi.



    EYÜP'Ü ELEYEN BODRUM PENDİK'İN RAKİBİ OLDU
    TFF 1. Lig play-off 2. turu rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu. Mücadelenin yüksek olduğu maçta Bodrumspor'un gollerini 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı. Bodrumsporlu futbolcular karşılaşmanın ardından finale çıkmasının sevincini taraftarlarıyla paylaştı.



    FİLENİN EFELERİ ROMANYA'YA TAKILDI
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye grubundaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz setlerde 2-1 öne geçmiş olmasına rağmen sonunu getiremedi. Romanya, karşılaşmanın setlerini 25-14, 21- 25, 25-20, 22-25, 12-15'lük sonuçlarla aldı.



        TÜRK TELEKOM HATA YAPMADI
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Karşılaşma boyunca çekişme yaşandı. Özellikle son periyot nefes kesti. Türk Telekom'da Jones 25, Grant 18 ve Bouteille 17 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Konuk ekip Pınar Karşıyaka'da ise Angola'nın 22 sayısı galibiyete yetmedi. Serinin ikinci maçı yarın 20.00'de yine Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.



        TWENTE AVRUPA LİGİ YOLUNU YARILADI
        Hollanda Ligi'nde Avrupa Ligi'ne katılmak için yapılan play off turunda Twente finale yükseldi. Play off turu yarı final maçında Twente, Heerenveen'i evinde 4-0 mağlup etti. Twente ilk maçı da 2-1 kazanmıştı. Twente'nin gollerini Vlap, Pröpper, Brenet ve Vuro attı.

        KONDOGBİA İÇİN YENİ TEKLİF
        İspanyollar, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Atletico Madrid'de oynayan orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için yeni bir teklif sunacağını duyurdu. Haberde, Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro önerildiği, teklifin kulüp ve oyuncu tarafından reddedildiği belirtildi. Atletico ile yeniden görüşecek Kartal, Orta Afrikalı oyuncu için teklif yükseltecek.

        FENERBAHÇE BEKO-A.EFES
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 108-66'lık skorla kazandı.

        BENZEMA İLE YOLLAR AYRILIYOR
        İspanya Ligi ekibi Real Madrid, 14 yıldır formasını giyen 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Benzema 647 maçta 353 gol attı.

        NAZ AYDEMİR ECZACI'DA
        Eczacıbaşı Dynavit, 2004-2009 sezonları arasında formasını giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol'u transfer etti. Akyol, "Başladığım yere tekrar dönüyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk" dedi.

        RIZA ÇALIMBAY ÇOK DERTLİ
        Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Sıkıntılı geçen bir sezon oldu. Özellikle Avrupa'ya giden takımlara baktığınız zaman hemen hemen hepsi ligde sıkıntı yaşadı. Biz de onlardan bir tanesiydik" diye konuştu.

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        Haberler Spor Hamsik Lubomir Satka'yı Bordo-Mavili takıma önerdi!
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