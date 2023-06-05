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    G.Saray’ın golcü futbolcusu Icardi statta şarkı söyledi

    Aslan’ın golcüsü Mauro Icardi, 23. şampiyonluğun kutlandığı geceye damga vurdu. Simge Sağın ile podyuma çıkan Icardi, ‘Aşkın Olayım’ şarkısını sanatçıyla birlikte söyledi.

    25 milyon tek ses: Aşkın olayım

    Evinde oynadığı Fenerbahçe maçını galibiyetle noktalayan Galatasaray, dev karşılaşmanın ardından coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için ünlü şarkıcı Simge Sağın da davet alan isimlerden biriydi. Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız futbolcu Mauro Icardi için söylediği, 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Simge Sağın, Galatasaray taraftarlarının dilinden düşmeyen şarkısını golcü futbolcu Mauro Icardi ile birlikte seslendirdi. Simge- Icardi ikilisine taraftarlar da eşlik etti. Koyu bir Beşiktaşlı olmasına karşın kutlamalara katılan Simge Sağın, "Galatasaray'dan aldığım nazik davet için teşekkür ederim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum" dedi.



    KISIK SESİYLE SÖYLEDİ
    Öte yandan Florya'daki kutlamalara damga vuran Icardi, sesi kısık olmasına rağmen kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirdi. Derbi maçta etkili isimlerden biri olan Icardi, performansıyla da taraftarlardan tam not aldı.

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    Haberler Spor G.Saray’ın golcü futbolcusu Icardi statta şarkı söyledi
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