G.Saray’ın golcü futbolcusu Icardi statta şarkı söyledi

Evinde oynadığı Fenerbahçe maçını galibiyetle noktalayan Galatasaray, dev karşılaşmanın ardından coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için ünlü şarkıcı Simge Sağın da davet alan isimlerden biriydi. Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız futbolcu Mauro Icardi için söylediği, 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Simge Sağın, Galatasaray taraftarlarının dilinden düşmeyen şarkısını golcü futbolcu Mauro Icardi ile birlikte seslendirdi. Simge- Icardi ikilisine taraftarlar da eşlik etti. Koyu bir Beşiktaşlı olmasına karşın kutlamalara katılan Simge Sağın, "Galatasaray'dan aldığım nazik davet için teşekkür ederim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum" dedi.