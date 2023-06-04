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    • 04.06.2023 15:14
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    • 04.06.2023 15:14
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    Real Madrid Benzema’nın takımdan ayrılacağını duyurdu

    İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Karim Benzema’nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Real Madrid Benzema’nın takımdan ayrılacağını duyurdu
    Real Madrid, 14 senedir forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema'nın takımdan ayrılacağını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Madrid'de Benzema döneminin sona erdiği ve onun kulübün en büyük efsanelerinden biri olarak tarihe geçtiği ifade edildi. Real Madrid, Benzama'ya emekleri için teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanı için en iyisini diledi.

    35 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile ilk sözleşmesini 21 yaşındayken imzaladı. Benzema, 14 sezonda toplam 647 maça çıkarken, İspanyol temsilcisinin tarihinde en fazla maça çıkan 5. futbolcusu konumunda bulunuyor. Fransız futbolcu, 14 sezon boyunca 5 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüp Şampiyonu, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Ligi Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 25 şampiyonluk yaşadı.

    Karim Benzema, 2022 yılında Ballon d'Or ve UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü de kazandı.
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