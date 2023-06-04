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    • Spor
    • 04.06.2023 15:13
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    • 04.06.2023 15:13
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    Marek Hamsik’in son dansı ağlattı

    Trabzonspor’un 5-1’lik Corendon Alanyaspor galibiyeti taraftarın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu Marek Hamsik’in Akyazı’daki son maçına çıkması da camiayı hüzne boğdu. Futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Slovak oyuncu, bordo mavili formayla evindeki son dansını gözyaşlarıyla yaptı. Hamsik’in duygu dolu vedası gazete manşetlerinde yer aldı.

    takvim.com.tr
    Marek Hamsik’in son dansı ağlattı
    Süper Lig'in 37'nci haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u evinde 5-1 farklı mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçı 5 golle koparan bordo mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-0 yenildiği rakibinden rövanşı da aldı.

    HAMSIK'IN SON DANSI SON GOLÜ

    Futbolu bırakma kararı veren Marek Hamsik, kaptanlık pazubentiyle Akyazı'da çıktığı son maçında takımına son kez gol ve asist katkısı sağladı. Süper Lig'deki ilk penaltı golünü Alanyaspor kalesine gönderen futbolcu, golden sonra gözyaşlarını tutamadı. 61'inci dakikada skorboard'da yansıtılan 'The last dance' yazısı ve tribünlerde açılan Trabzonspor forması silueti eşliğinde yerini Abdülkadir'e bırakan yıldız oyuncu, alkışlar ve gözyaşlarıyla saha kenarına geldi.

    FUTBOLA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

    Maç bitiminde Akyazı'da taraftarı son kez selamlayan ve üçlü çektiren Hamsik'i arkadaşları kucaklayıp havaya attı. Trabzonspor'un sahasında son dansını yapan yıldız oyuncunun vedasında duygulu anlar yaşandı. Efsane oyuncunun Trabzon'a vedası takım arkadaşları ve taraftarları ağlattı. Trabzonspor'da futbol kariyerine veda eden yıldız orta sahanın, bordo mavili formayla tüm kulvarlara çıktığı 65 maçta 6 gol ve 6 asisti bulunuyor.

    EFSANEYE YAKIŞIR VEDA

    Kentte yayın yapan gazeteler, Trabzon'da son maçına çıkan yıldız oyuncuyu manşetlerine taşıyarak veda etti. Slovak oyuncunun ayrılığı "Trabzon'dan bir yıldız kaydı, her yer Marek Hamsik'ti", "Efsaneye yakışır veda", "Fırtına, Alanya'da patladı, efsane veda etti", "Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde", "Hamsik'in farklı vedası", "Efsanenin gözyaşları" başlıklarıyla sayfalara taşındı.

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