Kartal seriyi yediye çıkardı: Siyah-beyazlılar Lig ikinciliği için önemli bir engeli daha aştı!

OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Fernandes ve Cenk'in golleri bizi rahatlattı. Zaten oyun olarak öndeydik. Skoru da ele geçirince rahatladık. 2. yarıda hücum anlamında iyiydik ama savunmada 1-2 hatamız var. Oyuncularım üst üste 7. maçını kazandı. Bu bakımdan onları kutluyorum. İyi çalışmalarının karşılğını alıyorlar.