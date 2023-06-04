Kartal seriyi yediye çıkardı: Siyah-beyazlılar Lig ikinciliği için önemli bir engeli daha aştı!

Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 yendi ve üst üste 7. maçını kazandı. 20'de Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken topu Gedson Fernandes tamamladı: 0-1.
CENK TOSUN FARKI 2'YE ÇIKARDI
30. dakikada Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. İlk yarı bu sonuçla bitti. BEŞIKTAŞ 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
49'da Aboubakar sol çarpazdan vurdu: 0-3. 62. dakikada Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3. 79'da kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4. 86'da Donk ceza yayının gerisinden vurdu: 2-4. Maçın bitiş düdüğünün ardından VAR uyarısı geldi. Cenk'e yapılan harekete penaltı kararı verildi. Penaltıyı 90+13'te kullanan Atiba mlaçın skorunu ilan eden golü attı: 2-5.
HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunrdu. Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güneş şöyle devam etti: