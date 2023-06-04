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    Kartal seriyi yediye çıkardı: Siyah-beyazlılar Lig ikinciliği için önemli bir engeli daha aştı!

    Beşiktaş ilk yarıyı Fernandes ve Cenk Tosun’un golleriyle 2-0 önde tamamladı. Aboubakar farkı 3’e çıkardı. Kasımpaşa Aytaç ile farkı 2'ye indirdi. Tayfur farkı tekrar 3'e çıkardı.D onk skoru 2-4 yaptı. Atiba penaltıdan skoru belirledi.

    Kartal yedi bitirdi

    Beşiktaş Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 yendi ve üst üste 7. maçını kazandı. 20'de Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken topu Gedson Fernandes tamamladı: 0-1.

    CENK TOSUN FARKI 2'YE ÇIKARDI
    30. dakikada Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. İlk yarı bu sonuçla bitti. BEŞIKTAŞ 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
    49'da Aboubakar sol çarpazdan vurdu: 0-3. 62. dakikada Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3. 79'da kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4. 86'da Donk ceza yayının gerisinden vurdu: 2-4. Maçın bitiş düdüğünün ardından VAR uyarısı geldi. Cenk'e yapılan harekete penaltı kararı verildi. Penaltıyı 90+13'te kullanan Atiba mlaçın skorunu ilan eden golü attı: 2-5.

    HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunrdu. Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güneş şöyle devam etti:

        OYUNCULARIMI KUTLUYORUM
        Fernandes ve Cenk'in golleri bizi rahatlattı. Zaten oyun olarak öndeydik. Skoru da ele geçirince rahatladık. 2. yarıda hücum anlamında iyiydik ama savunmada 1-2 hatamız var. Oyuncularım üst üste 7. maçını kazandı. Bu bakımdan onları kutluyorum. İyi çalışmalarının karşılğını alıyorlar.



        MAÇ ÖNCESİNDE GERGİN ANLAR
        Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Maç sırasında ise herhangi bir olay ya da gerginlik yaşanmadı. Beşiktaş'ın ilk yarıda gelen gollerinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar takımlarına coşkuyla desteklediler. Siyah-beyazlı takımın taraftarları ayrıca maç öncesi Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi için istifa tezahüratında bulunduğu da dikkatlerden kaçmadı.

        MAÇ BİTTİ ATİBA GOL ATTI
        Hakem Volkan Bayarslan bitiş düdüğünü çaldığında tabelada Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğü vardı. Ancak Volkan Bayarslan VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak Cenk Tosun'a 1 dakika öncesinde ceza sahası içinde yapılan harekete penaltı kararını verdi. Atışı kullanan Atiba skoru 5-2 yaptı. Kariyerinde belki de son golünü atan 40 yaşındaki Atiba karşılaşma sonrasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.



            BURAK YILMAZ'IN BONSERVİSİ ELİNDE
            Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Burak Yılmaz'ın bir süredir eski takımı Beşiktaş ile ismi anılıyordu.



            ALKIŞLAR FERNANDES'E
            Kasımpaşa-Beşiktaş maçında 20. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Fernandes attığı golün dışında futboluyla da büyüledi. Sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar Portekizli yıldız için övgü yarışına girdi. "Orta sahanın tek patronu", "Kartal'ın dinamosu, "Tek başına takım" gibi ifadeler kullanıldı.

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