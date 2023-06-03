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    • Spor
    • 03.06.2023 20:01
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    • 03.06.2023 20:01
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    F1 İspanya'da pole pozisyonu Verstappen'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

    takvim.com.tr
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