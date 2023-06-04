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    Aslantepe’de tarihi gece: Cimbom Fenerbahçe ile dev derbide kapışacak!

    Cimbom, 50 bin taraftarı önünde gövde gösterisi yapacak. Fener ise ezeli rakibini yenerek sezonu tamamlamak isteyecek. Şampiyon G.Saray ile ezeli rakibi fenerbahçe dev derbide kapışacak.

    Aslantepe’de tarihi gece

    Süper Lig'de şampiyonluğu Ankaragücü maçında aldığı galibiyetle garantileyen Galatasaray bugün evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Nef Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Dev derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı. Bugün oynanacak derbiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kırmızılılar, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Maçın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek.

    SON 10 DERBİNİN 5'İ BERABERE
    Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, ligde 131 kez karşılaştı. Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Sarı-Lacivertliler 162, Sarı- Kırmızılılar ise 127 gol kaydetti. İki dev kulüp arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez kazandı.

    İŞTE TİELEMANS'IN ISTEKLERI!
    G.Saray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'dan istekleri de belli oldu. Buna göre Tielemans, Sarı-Kırmızılılar'dan 5 milyon euro imza parası istedi. Ayrıca yıllık 4 milyon euro isteyen Belçikalı maestro 4 yıllık da sözleşme talep etti.



        MİLYARLIK DERBİ
        Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerleri dikkat çekiyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 430 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 172 milyon 400 bin Euro. İki takımın toplam değeri 7.8 milyar lirayı buluyor.



        396 MAÇIN 74'Ü 1-0 BİTTİ
        G.Saray ve F.Bahçe'nin 114 yıllık geçmişinde, geride kalan 396 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki maçlarda tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı.

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