Aslantepe’de tarihi gece: Cimbom Fenerbahçe ile dev derbide kapışacak!

İŞTE TİELEMANS'IN ISTEKLERI!

G.Saray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'dan istekleri de belli oldu. Buna göre Tielemans, Sarı-Kırmızılılar'dan 5 milyon euro imza parası istedi. Ayrıca yıllık 4 milyon euro isteyen Belçikalı maestro 4 yıllık da sözleşme talep etti.