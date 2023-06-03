Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig'inde şampiyon ABB Fomget!





LİGİN DİBİNDE KRİTİK GÜN

Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilediği Süper Lig'de bugün 6 maç oynanacak. Özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma İstanbul'da yapılacak. Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'a saat 19.00'da konuk olacak olan Giresunspor rakibine kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Haftayı hükmen galibiyetle geçecek olan İstanbulspor da bu durumda ligde kalmayı garantileyecek.



TRABZON'UN KONUĞU ALANYA

Süper Lig'in 37. hafta maçında bugün Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Fırtına'da futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak yıldız Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.



KARTAL 3 PUAN ARIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Colley ve sakat olan Onur Bulut oynamayacak.

OTYAKMAZ FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Sivasspor'da 10 Haziran'da yapılacak kongre öncesi aday olmayacağını söyleyen mevcut başkan Mecnun Otyakmaz kararını değiştirdi. 2004'ten beri Yiğido'nun başkanlığını yapan Otyakmaz, yeniden aday olacak.



KİM İTALYA'NIN EN İYİSİ

İtalya'da bu sezon şampiyonluk yaşayan Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, Serie A'da yılın savunma oyuncusu seçildi. 45 maçta 2 gol, 2 asist üreten Güney Koreli, Manchester United ile anılıyor.



EBRAR'IN ADRESİ RUSYA

Son olarak İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'da oynayan milli oyuncumuz Ebrar Karakurt, sosyal medyadan Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını duyurdu. Karakurt, "Yeni bir bölüm başlıyor" paylaşımında bulundu.

KAYSERİ'NİN 3 PUANI SİLİNDİ

Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı. İtirazının reddedilmesi sonrasında bu kararla 3 puanı silinen Kayserispor, Süper Lig'de 46 puanla 9. sıraya geriledi.



ÇAĞLAR ARTIK ATLETİCO'DA

Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone, Premier Lig'den düşen Leicester City'de oynayan milli stoperimiz Çağlar Söyüncü ile anlaştıklarını duyurdu. 27 yaşındaki stoper 4 yıllık imza atacak.



F.BAHÇE'NİN KONUĞU EFES

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçında bugün saat 18.00'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımları karşı karşıya gelecek. Üç galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselmiş olacak.



SULTANLAR 3'TE 3 PEŞİNDE

Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Takımımız, üçüncü maçında bugün İtalya ile karşılaşacak. Sultanlar, 20.00'de başlayacak maçı kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor.