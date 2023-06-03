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    Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig'inde şampiyon ABB Fomget!

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde F.Bahçe’yi uzatmalarda 4-2 yenen Fomget Gençlik Spor, şampiyonluğa ulaştı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şampiyon Fomget

    F.Bahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final maçında Fomget Gençlik Spor ile karşılaştı. İzmir'de normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 4-2 kazanan Fomget şampiyon oldu. Fomget'in gollerini 90+8'de penaltıdan Daria, 96, 107 ve 114. dakikalarda Armisa, Kanarya'nın gollerini ise ilk gol penaltıdan olmak üzere 9 ve 109'da Coleman attı. Ayrıca Kanarya'da Ecem 95'te kırmızı kart gördü.

    BEŞİKTAŞ 1 ADIM ÖNDE
    Ön libero transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Geoffrey Kondogbia'yı gündemine almıştı. İtalyan basınında çıkan habere gere Beşiktaş; Lazio ve Fiorentina'dan bir adım önde. Oyuncu için görüşme ve pazarlıklar sürüyor.



    KOURBELİS FIRTINASI!
    Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini orta saha pozisyonuna yaptı. Fırtına'nın anlaştığı ön libero Dimitrios Kourbelis, son görüşmeleri yapmak ve imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Bordo- Mavililer'in, Panathinaikos'la yola devam etmeme kararı alan orta saha oyuncusu Kourbelis ile Trabzonspor'un 1 numaralı ismi Ertuğrul Doğan görüştükten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'a transfer olan ve kaptanlık da yapan Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı. Mücadeleci ve lider yapısıyla bilinen Kourbelis, 30 kez giydiği Yunanistan Milli Takım formasıyla da rakip ağlara 1 gol attı.



        FORVETE SON ADAY DAKA
        Önümüzdeki sezon kadrosunu daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe golcü transferi için arayışlarını sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli ekipte gündeme gelen son isim Leicester City'nin Zambiyalı santrforu Patson Daka oldu. İngiltere Premier Lig'de Leicester'ın küme düşmesinin ardından Patson Daka'nın başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2026 yılının haziran ayına kadar Leicester ile sözleşmesi bulunan Daka için devreye giren Fenerbahçe, oyuncunun maliyeti hakkında menajerinden bilgileri aldı. Kanarya, bu transfer için hem satın alma hem de kiralama seçeneklerini gündeme getirmiş durumda. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Daka'nın satın alma opsiyonuyla kiralanmasının daha yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor. Zira oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro civarında.



        SAMANDIRA'DA DERBİ MESAİSİ
        Fenerbahçe dün sabah saatlerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün tek antrenmanına koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe derbi hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



        WILFRIED ZAHA SAVAŞI
        Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Wilfried Zaha için İngiliz basınında bir haber yer aldı. Sky Sports muhabiri Dghamrich Sheth, Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'nin, İtalyan ekipleri ve Suudi Arabistan'tan Al Ittihad'ın yanı sıra Crystal Palace'ın teklifini de incelediğini iddia etti. Sky Sports muhabiri Dghamrich Sheth "Wilfried Zaha, kariyerindeki en büyük kararlardan birini vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirecek. Palace'ın kontrat teklifi hala masada. Serie A, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad da istekli. Acele etmesinin başlıca nedeni Palace'a olan sevgi ve saygısı" ifadelerine yer verdi. Bu arada Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeri ile olan görüşmelerinin sürdüğü, Zaha'ya yıllık ücret dışında imza parasının da teklif edildiği gelen haberler arasında.




            RODRİGO BECAO İÇİN EVERTON DA DEVREDE
            Fenerbahçe'nin Udinese'den kadrosuna katmak istediği Rodrigo Becao'nun bir talibi daha çıktı. Everton'un da Brezilyalı stoperi istediği bildirildi.



            SALERNITANA'DAN MORUTAN ATAĞI
            Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan, performansıyla takımını sırtladı. Pisa, 36 maçta 6 gol, 8 asist kaydeden Morutan'ın 5.5 milyon euro olan bonservisini almaktan vazgeçti. İtalyan basını 24 yaşındaki Morutan'a Atalanta'dan sonra Salernitana'nın da yakın ilgi gösterdiğini yazdı. Galatasaray ile 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu, Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor.



            SERGİO OLİVEİRA'YA ÇILGIN KUTLAMA
            Cimbom'un Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, 31 yaşına girdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Oliveira'nın doğum gününü partiyle kutladı. Futbolcular, şampiyonluk kutlamalarına da devam etti.



            2.8 MİLYON EURO'LUK ELABDELLAOUI ŞOKU
            Sezon başında G.Saray'ın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui, konuyu FIFA'ya taşımıştı. FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu ve Cimbom'un oyuncuya 2 milyon 820 bin 923 euro ödemesini kararlaştırdı.

                ALMANYA'DAN MATETA İDDİASI
                Yeni sezon öncesi forvet pozisyonda ciddi bir belirsizlik yaşayan Galatasaray için Almanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Bild gazetesine göre Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Jean Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, geçtiğimiz yıl 11 milyon Euro karşılığında Mainz'dan İngiltere'ye transfer olan Fransız forvetin bu sezon Premier Lig'de sadece 2 gol attığı ve takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Mateta'yı Everton'ın da istediği ancak yıldız futbolcunun ilk tercihinin Bundesliga olabileceği ifade edildi. Forvet transferi için düğmeye basan Galatasaray'ın da Mateta'yı kiralamak için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.



                DERBİNİN HAKEMİ ABDULKADIR BITIGEN
                Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bugün Konya- Beşiktaş maçında Yasin Kol, Trabzonspor- Alanya maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.



                LİGİN DİBİNDE KRİTİK GÜN
                Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilediği Süper Lig'de bugün 6 maç oynanacak. Özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma İstanbul'da yapılacak. Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'a saat 19.00'da konuk olacak olan Giresunspor rakibine kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Haftayı hükmen galibiyetle geçecek olan İstanbulspor da bu durumda ligde kalmayı garantileyecek.


                TRABZON'UN KONUĞU ALANYA
                Süper Lig'in 37. hafta maçında bugün Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Fırtına'da futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak yıldız Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.


                KARTAL 3 PUAN ARIYOR
                Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Colley ve sakat olan Onur Bulut oynamayacak.

                OTYAKMAZ FİKİR DEĞİŞTİRDİ
                Sivasspor'da 10 Haziran'da yapılacak kongre öncesi aday olmayacağını söyleyen mevcut başkan Mecnun Otyakmaz kararını değiştirdi. 2004'ten beri Yiğido'nun başkanlığını yapan Otyakmaz, yeniden aday olacak.


                KİM İTALYA'NIN EN İYİSİ
                İtalya'da bu sezon şampiyonluk yaşayan Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, Serie A'da yılın savunma oyuncusu seçildi. 45 maçta 2 gol, 2 asist üreten Güney Koreli, Manchester United ile anılıyor.


                EBRAR'IN ADRESİ RUSYA
                Son olarak İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'da oynayan milli oyuncumuz Ebrar Karakurt, sosyal medyadan Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını duyurdu. Karakurt, "Yeni bir bölüm başlıyor" paylaşımında bulundu.

                KAYSERİ'NİN 3 PUANI SİLİNDİ
                Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı. İtirazının reddedilmesi sonrasında bu kararla 3 puanı silinen Kayserispor, Süper Lig'de 46 puanla 9. sıraya geriledi.


                ÇAĞLAR ARTIK ATLETİCO'DA
                Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone, Premier Lig'den düşen Leicester City'de oynayan milli stoperimiz Çağlar Söyüncü ile anlaştıklarını duyurdu. 27 yaşındaki stoper 4 yıllık imza atacak.


                F.BAHÇE'NİN KONUĞU EFES
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçında bugün saat 18.00'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımları karşı karşıya gelecek. Üç galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselmiş olacak.


                SULTANLAR 3'TE 3 PEŞİNDE
                Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Takımımız, üçüncü maçında bugün İtalya ile karşılaşacak. Sultanlar, 20.00'de başlayacak maçı kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor.

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                Haberler Spor Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig'inde şampiyon ABB Fomget!
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