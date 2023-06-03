Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig'inde şampiyon ABB Fomget!

F.Bahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final maçında Fomget Gençlik Spor ile karşılaştı. İzmir'de normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 4-2 kazanan Fomget şampiyon oldu. Fomget'in gollerini 90+8'de penaltıdan Daria, 96, 107 ve 114. dakikalarda Armisa, Kanarya'nın gollerini ise ilk gol penaltıdan olmak üzere 9 ve 109'da Coleman attı. Ayrıca Kanarya'da Ecem 95'te kırmızı kart gördü.
BEŞİKTAŞ 1 ADIM ÖNDE
Ön libero transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Geoffrey Kondogbia'yı gündemine almıştı. İtalyan basınında çıkan habere gere Beşiktaş; Lazio ve Fiorentina'dan bir adım önde. Oyuncu için görüşme ve pazarlıklar sürüyor.
KOURBELİS FIRTINASI!
Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini orta saha pozisyonuna yaptı. Fırtına'nın anlaştığı ön libero Dimitrios Kourbelis, son görüşmeleri yapmak ve imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Bordo- Mavililer'in, Panathinaikos'la yola devam etmeme kararı alan orta saha oyuncusu Kourbelis ile Trabzonspor'un 1 numaralı ismi Ertuğrul Doğan görüştükten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'a transfer olan ve kaptanlık da yapan Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı. Mücadeleci ve lider yapısıyla bilinen Kourbelis, 30 kez giydiği Yunanistan Milli Takım formasıyla da rakip ağlara 1 gol attı.