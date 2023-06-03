Fenerbahçe, Jorge Jesus için düğmeye bastı! Yeni teknik direktörlerle görüşmeler başlıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör meselesinin çözüme kavuşmamış olması en önemli sorun olarak gündemde kalmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de Jesus'un teknik direktör olarak devam edip etmeyeceği henüz belli olmamışken yönetimde çoğunluğun Portekizli teknik adamla devam edilmemesi yönünde kanaat ortaya koyduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların her ihtimali düşünerek teknik direktörlük için alternatif isimleri gündeme getirdiği ifade ediliyor.
MONTELLA İSMİ AĞIR BASIYOR
Teknik direktör adayları arasında Adana Demirspor'un İtalyan teknik patronu Vincenzo Montella ön plana çıkarken Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın isimlerinin de güçlü bir şekilde gündemde olduğu öğrenildi.