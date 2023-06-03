Fenerbahçe, Jorge Jesus için düğmeye bastı! Yeni teknik direktörlerle görüşmeler başlıyor

Başkan Ali Koç'un kupa finalinin ardından iradesini net bir şekilde ortaya koyacağı bildirildi. Daha önce Jesus'un kalmasını isteyen Başkan Ali Koç'un şu aşamada kararsız olduğu ve bu yüzden alternatif teknik adamlarla temas kurulmasına onay verdiği de gelen haberler arasında...

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