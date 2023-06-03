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    Fenerbahçe, Jorge Jesus için düğmeye bastı! Yeni teknik direktörlerle görüşmeler başlıyor

    Yönetim içinde çok sayıda ismin Jesus’la ilgili olumsuz görüş bildirmesi sonrasında ilk temas Vincenzo Montella ile sağlandı. Ali Koç henüz Jesus'la ilgili kesin kararını vermese de Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'la da görüşme yapılacağı iddia ediliyor...

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    Ve Fener düğmeye bastı
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    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör meselesinin çözüme kavuşmamış olması en önemli sorun olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'de Jesus'un teknik direktör olarak devam edip etmeyeceği henüz belli olmamışken yönetimde çoğunluğun Portekizli teknik adamla devam edilmemesi yönünde kanaat ortaya koyduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların her ihtimali düşünerek teknik direktörlük için alternatif isimleri gündeme getirdiği ifade ediliyor.

    MONTELLA İSMİ AĞIR BASIYOR
    Teknik direktör adayları arasında Adana Demirspor'un İtalyan teknik patronu Vincenzo Montella ön plana çıkarken Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın isimlerinin de güçlü bir şekilde gündemde olduğu öğrenildi.

        Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 3 teknik adamla aracılar vasıtasıyla kontakt kurulmuş durumda.

        Başkan Ali Koç'un kupa finalinin ardından iradesini net bir şekilde ortaya koyacağı bildirildi. Daha önce Jesus'un kalmasını isteyen Başkan Ali Koç'un şu aşamada kararsız olduğu ve bu yüzden alternatif teknik adamlarla temas kurulmasına onay verdiği de gelen haberler arasında...

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        Loca efendi
        Haberler Spor Fenerbahçe, Jorge Jesus için düğmeye bastı! Yeni teknik direktörlerle görüşmeler başlıyor
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