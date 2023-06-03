Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak 2.lik şansını devam ettirmek. Ev sahibi ekip ise dev rakibini sahasından eli bş göndermek istiyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesi Kartal'ın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Kasımpaşa :

Beşiktaş : Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.

OMAR COLLEY CEZALI ONUR BULUT SAKAT



Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.