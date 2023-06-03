32 yıl sonra ilkin peşinde! Cimbom deplasmandan sonra iç sahada da Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyor...

Ankaragücü'nü 4-1 yenip 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
32 YIL SONRA İLK OLACAK
Cimbom, 1990-91 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenmiş sahasında ise 4-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu. Sarı- Kırmızılılar, o günden bu yana Fenerbahçe'yi aynı sezonda hem içeride hem de deplasmanda yenemiyor. Bu hafta oynanacak dev derbide Cimbom galip gelmeyi başarırsa, 32 yıl aradan sonra rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda devirmiş olacak.