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    32 yıl sonra ilkin peşinde! Cimbom deplasmandan sonra iç sahada da Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyor...

    Galatasaray en son 1990-91 sezonunda F.Bahçe’yi hem Kadıköy’de hem de taraftarı önünde yenmişti. Cimbom, yarın rakibini devirirse 32 yıl aradan sonra ilki gerçekleştirecek...

    32 yıl sonra ilkin peşinde

    Ankaragücü'nü 4-1 yenip 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Cimbom, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede 3 puan hedefliyor. Bu galibiyet, aynı zamanda yıllar sonra bir ilkin gerçekleşmesini de sağlayacak.

    32 YIL SONRA İLK OLACAK
    Cimbom, 1990-91 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenmiş sahasında ise 4-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu. Sarı- Kırmızılılar, o günden bu yana Fenerbahçe'yi aynı sezonda hem içeride hem de deplasmanda yenemiyor. Bu hafta oynanacak dev derbide Cimbom galip gelmeyi başarırsa, 32 yıl aradan sonra rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda devirmiş olacak.

        REKORLAR ALT ÜST OLDU
        Bu sezon üst üste 14 maçta kazanarak rekor kıran Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 yenmişti.

        Cimbom, aynı zamanda Ankaragücü galibiyetiyle 34 maçta 82 puana ulaştı ve 2.41'lik puan ortalamasıyla başarısını taçlandırdı.

        Galatasaray, dolu tribünler önünde oynayacağı Fenerbahçe derbisini kazanmak ve aynı zamanda şampiyonluğunu da taraftarıyla birlikte bir karnaval havasında kutlamayı planlıyor. Taraftarlar da derbiye özel hazırlık yapıyor.

            ALİ KOÇ'TAN CEVAP BEKLİYORUM
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'daki taraftara açık antrenmanda açıklamalar yaptı. Gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını anlatan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da derbi öncesi çağrıda bulundu. "Artık hedefimiz Avrupa. Orada da taraftarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız" diyen Cimbom'un 1 numarası, gelecek sezonki planlamalar hakkında da "Önümüzdeki sene için Erden Timur ile çalışıyoruz. İnşallah en iyi şekilde hazırlıkları tamamlayacağız" ifadesini kullandı. Yarın konuk edecekleri Fenerbahçe mücadelesi için ise Dursun Özbek, "Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde fayda üretmenin daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Koç'u yemeğe davet ettim, cevap bekliyorum" açıklamasında bulundu.



            LİG BİTTIĞINDE AÇIKLAYACAĞIM
            Basın mensuplarına açıklama yapan G.Saray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Ligin doğru gitmesi açısından gerekli açıklamayı son haftadan sonra yapacağız" dedi.

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            Loca efendi
            Haberler Spor 32 yıl sonra ilkin peşinde! Cimbom deplasmandan sonra iç sahada da Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyor...
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