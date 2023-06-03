32 yıl sonra ilkin peşinde! Cimbom deplasmandan sonra iç sahada da Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyor...

ALİ KOÇ'TAN CEVAP BEKLİYORUM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'daki taraftara açık antrenmanda açıklamalar yaptı. Gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını anlatan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da derbi öncesi çağrıda bulundu. "Artık hedefimiz Avrupa. Orada da taraftarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız" diyen Cimbom'un 1 numarası, gelecek sezonki planlamalar hakkında da "Önümüzdeki sene için Erden Timur ile çalışıyoruz. İnşallah en iyi şekilde hazırlıkları tamamlayacağız" ifadesini kullandı. Yarın konuk edecekleri Fenerbahçe mücadelesi için ise Dursun Özbek, "Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde fayda üretmenin daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Koç'u yemeğe davet ettim, cevap bekliyorum" açıklamasında bulundu.