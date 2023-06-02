Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hakemi belli oldu.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Öte yandan Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen