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    • 02.06.2023 12:34
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    • 02.06.2023 12:54
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    Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Derbinin düdüğü belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hakemi belli oldu.

    ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK
    Derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Öte yandan Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

    3 Haziran Cumartesi:

    16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

    19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

    19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

    19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

    19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

    19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    4 Haziran Pazar:

    19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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