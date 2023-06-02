Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hakemi belli oldu.
ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK
Derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Öte yandan Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
3 Haziran Cumartesi:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Haziran Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen