Mauro Icardi'nin tek rakibi Erlıng Haaland! Tangocu'dan büyük başarı

Galatasaray formasıyla kaydettiği 21 golle harika bir sezon geçiren, şampiyonluk haftalarında takımı adeta tek başına sırtlayan Mauro Icardi, Avrupa'nın önde gelen forvetlerini de geride bırakmayı başardı. Icardi, 23 maçta attığı 21 golün dışında 7 de asist yaparak 28 gole etki etti. Taraftarların sevgilisi olan Tangocu, maç başına 1.21 skor katkısı ortalaması yakaladı. PSG'de oynayan Kylian Mbappe ve Leo Messi gibi isimleri bu alanda sollayan Icardi, bir tek Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı geçemedi. Çılgın bir sezon geçiren City'nin golcüsü, 35 maçta oynarken, 36 gol ve 8 asist üreterek 44 gole katkı verdi. Haaland'ın maç başına 1.25 skor katkısı ortalaması bulunuyor.





NARA'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

İcardı'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, İstanbul'a geldi. Erden Timur'la yemek yiyen Nara'nın, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve Mauro'yu ikna etmek için Paris'e döndüğüm o günü iyi hatırlıyorum. Şimdi kutlama yapıyoruz. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" paylaşımı kafa karıştırdı.