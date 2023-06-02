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    Mauro Icardi'nin tek rakibi Erlıng Haaland! Tangocu'dan büyük başarı

    21 gol ve 7 asistle Aslan’ı sırtlayan Mauro Icardi, Mbappe ve Messi gibi yıldızları solladı. Maç başına 1,21 skor katkısı veren Tangocu sadece M.City’de çılgın bir sezon yaşayan Erling Haaland’ı geçemedi.

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    Tek rakibi Erlıng Haaland

    Galatasaray formasıyla kaydettiği 21 golle harika bir sezon geçiren, şampiyonluk haftalarında takımı adeta tek başına sırtlayan Mauro Icardi, Avrupa'nın önde gelen forvetlerini de geride bırakmayı başardı. Icardi, 23 maçta attığı 21 golün dışında 7 de asist yaparak 28 gole etki etti. Taraftarların sevgilisi olan Tangocu, maç başına 1.21 skor katkısı ortalaması yakaladı. PSG'de oynayan Kylian Mbappe ve Leo Messi gibi isimleri bu alanda sollayan Icardi, bir tek Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı geçemedi. Çılgın bir sezon geçiren City'nin golcüsü, 35 maçta oynarken, 36 gol ve 8 asist üreterek 44 gole katkı verdi. Haaland'ın maç başına 1.25 skor katkısı ortalaması bulunuyor.

    NARA'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
    İcardı'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, İstanbul'a geldi. Erden Timur'la yemek yiyen Nara'nın, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve Mauro'yu ikna etmek için Paris'e döndüğüm o günü iyi hatırlıyorum. Şimdi kutlama yapıyoruz. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" paylaşımı kafa karıştırdı.



    ÜMİT ÖZAT CANLI YAYINDA BOYATTI
    Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Mauro Icardi 20 gol atsın, saçlarımı sarı-kırmızı renklere boyarım" sözleriyle girdiği iddiayı kaybetmişti. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının 20 golü aşmasının ardından Özat, canlı yayında saçlarını kestirdi ve daha sonra da boyattı.

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    Haberler Spor Mauro Icardi'nin tek rakibi Erlıng Haaland! Tangocu'dan büyük başarı
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