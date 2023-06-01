Trabzonsporlu yıldız Marek Hamsik futbolu bıraktı!

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, düzenlenen basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu. Slovak yıldız, "Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." açıklamasını yaptı.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Bütün oynadığım futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Son maçların tadını çıkaracağım." ifadelerini kullandı.