Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk coşkusunu yaşarken, bir diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını oluşturmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi, özellikle Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için hem iç hem de dış transferde çalışmalarını yürütürken, Okan Buruk ile de masaya oturmaya hazırlanıyor.
Kazanılan şampiyonluk sonrasında ise yönetim, Okan Buruk ile uzun vadeli çalışmak istiyor. Buna göre Özbek ve kurmaylarının, görevde olduğu sürece Buruk ile yola devam etmek istediği öğrenildi.
Galatasaray ile sezon başında anlaşırken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yapılacak. Başkan Dursun Özbek, performansından çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı.