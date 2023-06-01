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    • 01.06.2023 09:33
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    • 01.06.2023 09:33
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    Galatasaray haberleri | Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi merak konusuydu. Sözleşmesi resmi olarak sona eren şampiyon teknik adamla ilgili nasıl bir yol izleneceği de belli oldu. İşte başkan Dursun Özbek'in aldığı o karar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

    Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk coşkusunu yaşarken, bir diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını oluşturmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi, özellikle Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için hem iç hem de dış transferde çalışmalarını yürütürken, Okan Buruk ile de masaya oturmaya hazırlanıyor.
    Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

    Kazanılan şampiyonluk sonrasında ise yönetim, Okan Buruk ile uzun vadeli çalışmak istiyor. Buna göre Özbek ve kurmaylarının, görevde olduğu sürece Buruk ile yola devam etmek istediği öğrenildi.
    Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

    Galatasaray ile sezon başında anlaşırken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yapılacak. Başkan Dursun Özbek, performansından çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı.
        Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

        Buna göre Buruk'un sözleşmesine yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacağı öğrenildi. Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi.
        Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

        İMZA SONRASI TRANSFER ZİRVESİ

        Galatasaray ve Okan Buruk cephesi anlaştıktan sonra ise sıra transfere gelecek. Mevcut isimler üzerinde çalışmalarını yürüten Sarı-Kırmızılılar, başarılı hocanın da isteklerini dinleyecek. Bu doğrultuda Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk bir araya gelecek ve takıma katılacak isimler hakkında bir toplantı gerçekleştirecek.
        Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, kendisi ile ilgili gelen bu öneri karşısında çok sevindiği de öğrenildi. Buna göre Buruk'un, Sarı-Kırmızılı ekip ile bir pazarlık yapmayacağı ve doğrudan teklifi kabul edeceği bilgisine ulaşıldı.
            Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

            Cim Bom, ligde mutlu sona ulaştı fakat teknik direktör Okan Buruk'un çalışmaya ara vermeye niyeti yok. Başarılı teknik adamın, gelecek sezon için şimdiden kamp yeri konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre de Aslan'ın, yeni sezon kampını geçen yıl olduğu gibi Avusturya'da yapması bekleniyor.
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            Haberler Spor Galatasaray haberleri | Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde
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