Galatasaray haberleri | Dursun Özbek’ten flaş Okan Buruk kararı! İşte o madde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, kendisi ile ilgili gelen bu öneri karşısında çok sevindiği de öğrenildi. Buna göre Buruk'un, Sarı-Kırmızılı ekip ile bir pazarlık yapmayacağı ve doğrudan teklifi kabul edeceği bilgisine ulaşıldı.