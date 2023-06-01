Galatasaray'da sol bek transferinde Angelino bombası: Resmi teklif yapıldı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın bonservisi Leipzig'te bulunan ve Hoffenheim'de bulunan Angelino için resmi teklfite bulunduğu belirtildi.