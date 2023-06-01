Galatasaray'da sol bek transferinde Angelino bombası: Resmi teklif yapıldı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın bonservisi Leipzig'te bulunan ve Hoffenheim'de bulunan Angelino için resmi teklfite bulunduğu belirtildi.
26 yaşındaki İspanyol sol bekin kulübü ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yapılan teklifi kabul görmezse, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini de devreye sokacağı öğrenildi.
ANGELİNO ÇÖZECEK
Yönetimin, bu sezon Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois'nın da dönem dönem forma giydiği ve tek sorunlu yer olarak gözüken sol bek pozisyonundaki sorunu Angelino'yu transfer ederek çözmek istediği de gelen haberler arasında.