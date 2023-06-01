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    Galatasaray'da sol bek transferinde Angelino bombası: Resmi teklif yapıldı...

    Galatasaray’ın bonservisi Leipzig’te bulunan ve Hoffenheim’de kiralık oynayan Angelino için Alman temsilcisine resmi teklif yaptığı ifade edildi...

    Angelino bombası

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın bonservisi Leipzig'te bulunan ve Hoffenheim'de bulunan Angelino için resmi teklfite bulunduğu belirtildi.

    26 yaşındaki İspanyol sol bekin kulübü ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yapılan teklifi kabul görmezse, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini de devreye sokacağı öğrenildi.

    ANGELİNO ÇÖZECEK
    Yönetimin, bu sezon Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois'nın da dönem dönem forma giydiği ve tek sorunlu yer olarak gözüken sol bek pozisyonundaki sorunu Angelino'yu transfer ederek çözmek istediği de gelen haberler arasında.

        Bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile 35 maça çıkan İspanpol yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi. 14 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun Leipzig ile kontratı 2025 yılında sona erecek.

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