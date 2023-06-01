Fırtına Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı: Çok yönlü bir isim...

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Kourbelis'in oynadığı orta saha bölgesine en az iki takviye yapma düşüncesinde olan Trabzonspor, ayrıca defansif yönü daha ağır basan bir ismi de transfer etmek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Kourbelis, bu sezon Pana'da 36 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Pana'nın kaptanı daha önce Asteras Triopoli takımının da formasını terletmişti.