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    Fırtına Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı: Çok yönlü bir isim...

    Fırtına Yunanistan ekibi Panathinaikos’un kaptanlığını yapan Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaşma sağladı. Yunan isimle 900 bin Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

    Kourbelis geliyor

    Teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getiren Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavililer'de transfer çalışmalarının merkezinde yer alan isim Yunan ekibi Panathinaikos forması giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis oldu.

    PRENSİPTE TAMAM
    29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu için kulübü Panathinaikos yeni sözleşme konusunda ısrarını sürdürdü. Ancak; yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan tecrübeli futbolcu ayrılma yönünde bir karar verdi. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı. Kourbelis'e Fırtına ile ilgili bilgileri vatandaşı Bakasetas'ın verdiği öğrenildi.

    ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
    Kourbelis'in oynadığı orta saha bölgesine en az iki takviye yapma düşüncesinde olan Trabzonspor, ayrıca defansif yönü daha ağır basan bir ismi de transfer etmek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Kourbelis, bu sezon Pana'da 36 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti. Pana'nın kaptanı daha önce Asteras Triopoli takımının da formasını terletmişti.

        Yunan futbolcunun yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fırtına ile el sıkışan Kourbelis'in 900 bin Euro'dan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı da gelen haberler arasında.

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        Gazcı kardeşler!
        Haberler Spor Fırtına Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı: Çok yönlü bir isim...
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