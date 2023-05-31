Galatasaray 23. şampiyonluğa ’değişimle’ ulaştı

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2021-2022 sezonunda hem idari hem de sportif olarak camianın beklentilerinin uzağında kalan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sezon sonunda bütün kademelerde değişime gidildi.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına, daha önce de bu koltukta oturan Dursun Özbek seçilirken, teknik direktörlük görevine de Galatasaray forması altında büyük başarılar kazanan Okan Buruk getirildi.



Takım kadrosunda da revizyona giden sarı-kırmızılılar sezon öncesinde Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Yusuf Demir, Mathias Ross, devre arasında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe'yi transfer etti.



DURSUN ÖZBEK CAMİAYI BİRLEŞTİRDİ



Galatasaray Kulübünde ikinci kez başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, ilk döneminden farklı bir yönetim ortaya koydu.

Camiayı birleştirmek ve kulübü mali bağımsızlığa kavuşturmak hedefiyle bu göreve geldiğini belirten Özbek, bu amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yaptı.

Kulübün gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ve tesisleşme anlamında önemli adımlar atan Dursun Özbek yönetimi, futbolda da Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevine getirilen Erden Timur ile iyi bir uyum sağladı.



OKAN BURUK İLK SEZONUNDA ZİRVEYE TAŞIDI



Galatasaray'da sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, altyapısında yetiştiği ve uzun yıllar formasını giydiği takımını ilk sezonunda şampiyonluğa taşıdı.

Başarılı geçen futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Okan Buruk, bu görevde Akhisar Belediyespor ile kazandığı Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuyla dikkatleri üzerine çekti.

Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştı ve bu görevde ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.



TRANSFERLERDEN ÜST DÜZEY VERİM



Galatasaray, sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği futbolcuların çoğundan üst düzey verim aldı.

Sezon başında transfer edilen Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ilk 11'in değişmez isimleri olurken, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö ve Kazımcan Karataş da görev aldıkları sürelerde sarı-kırmızılı formayı başarılı bir şekilde terletti.



Galatasaray'ın sezon öncesinde aldığı Haris Seferovic bekleneni veremediği için devre arasında gönderilirken, genç oyuncular Yusuf Demir ve Mathias Ross ise fazla forma şansı bulamadı.

Devre arasında alınan Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe de görev aldıkları maçlarda sarı-kırmızılı ekibe önemli katkı sağladı.



SKOR YÜKÜ ICARDİ'DEN



Galatasaray'ın sezon öncesinde Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden kiralık olarak aldığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 23 karşılaşmada 21 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Görev aldığı son 5 maçta 8 kez fileleri sarsan Icardi, lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

Mauro Icardi ayrıca Galatasaray'da Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra Süper Lig'de 20 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu.



MUSLERA BİLİNDİĞİ GİBİ



Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Fernando Muslera, burada tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan yabancı futbolcu unvanına sahip olan Uruguaylı kaleci, bu sezon birçok karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının şampiyonluğuna yardım etti.

Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 32 maçın 15'inde kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı forma altında 6. şampiyonluğunu yaşayan 36 yaşındaki Muslera, Süper Lig'de Şenol Güneş'e ait olan en fazla şampiyonluk gören kaleci rekoruna da ortak oldu.



NELSSON VE ABDÜLKERİM SAVUNMADA GÜVEN VERDİ



Galatasaray'ın savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ortaya koydukları performansla şampiyonluğa büyük katkı verdi.

Sezon başında takımdan ayrılan Marcao'nun yerine kadroya dahil edilen Abdülkerim, Nelsson ile yakaladığı uyumla takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Nelsson da her geçen gün kendini geliştirerek adeta savunmanın bel kemiği halini aldı.

Bu iki futbolcunun özellikle hava toplarındaki hakimiyeti sezona damga vurdu.



BOEY YENİDEN DOĞDU



Galatasaray'da bu sezon en fazla dikkati çeken isimlerden biri de Fransız futbolcu Sacha Boey oldu.

Geçen yıl sakatlık nedeniyle takımda fazla forma şansı bulamayan ve kadroda düşünülmediği için bu sezonun başında yapılan kampa dahil edilmeyen Boey'un kaderi, oynadığı bölgeye transfer edilen Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlıkla değişti.

Dubois'nın sakatlığında teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği 22 yaşındaki sağ bek, etkili performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Şampiyonluğun kazanılmasına önemli katkı veren Boey'un ismi, birçok Avrupa kulübüyle anılmaya başlandı.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU TORREİRA



Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira, şampiyonlukta çok büyük rol oynadı.

Daha önce Atletico Madrid ve Fiorentina formalarını da giyen Torreira, bu sezon orta sahadaki hırslı ve etkili mücadelesiyle adeta bir dinamo görevi gördü.

İkili mücadelelerdeki üstün performansı ve isabetli pas oranıyla öne çıkan Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un en çok güvendiği futbolculardan biri olurken, taraftarın da en sevdiği isimler arasında yer aldı.



KEREM AKTÜRKOĞLU HEM ATTI HEM ATTIRDI



Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımının skor yüküne önemli katkı sağladı.

Süper Lig'de görev aldığı 33 karşılaşmada 9 kez ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, bu kulvarda Mauro Icardi'den sonra en fazla gol atan isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca, takım arkadaşlarının attığı 10 golde son pası veren isim olarak öne çıktı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde kalesini en iyi koruyan takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada kalesinde sadece 27 gol gördü.

Süper Lig'de 77 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, 84 golü bulunan Fenerbahçe'den sonra en fazla skor üreten takım olma başarısını da gösterdi.



SAHASINDAKİ SON 16 MAÇI KAYBETMEDİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.



LİGDE ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORUNU KIRDI



Şampiyon Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de üs üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında başlayan seride sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük (2-0), Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1), Gaziantep FK (3-0/Hükmen) ve Kasımpaşa'yı (1-0) mağlup etti.

Peş peşe 14 müsabaka kazanan Galatasaray, daha önce 13 maçla Beşiktaş'a ait olan ligde en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmayı başardı.



SADECE BİR BÜYÜK MAÇI KAYBETTİ



Galatasaray, bu sezon ligde şampiyonluk yaşamış rakiplerine karşı oynadığı maçların sadece birini kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Galatasaray sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'i yenerken, tek mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son maçını 37. haftada Fenerbahçe ile oynayacak.



SON YILLARIN EN İYİ DEPLASMAN PERFORMANSI



Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de son yıllardaki en iyi deplasman performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, deplasman maçlarında 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 38 puan topladı.

Galatasaray, 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadığı iç sahada ise 44 puan elde etti.