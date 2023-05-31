Yüzde 100 şampiyon Galatasaray! Cimbom Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyonluğunu resmi olarak ilan etti...

Ve şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar nefesleri kesen maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek tarihindeki 23. şampiyonluğu elde etti. Cimbom, Cumhuriyetimiz'in 100. yılında mutlu sona ulaşarak büyük bir sevinç ve gurur yaşadı.
ICARDI YİNE SAHNEDE
Maça fırtına gibi giren Galatasaray 7. dakikada süper golcüsü Mauro Icardi ile öne geçti. Ancak 16. dakikada Milson'un golü Ankaragücü'ne beraberliği getirdi. 39. dakikada yine sahne alan Icardi skoru 2-1'e getirdi.
İkinci yarıda Barış ve Oliveira'nın golleriyle rakibini 4-1 yenen Galatasaray sonuna kadar hak ettiği şampiyonluğu elde etti.