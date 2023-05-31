Yüzde 100 şampiyon Galatasaray! Cimbom Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyonluğunu resmi olarak ilan etti...

ICARDI YİNE SAHNEDE

Maça fırtına gibi giren Galatasaray 7. dakikada süper golcüsü Mauro Icardi ile öne geçti. Ancak 16. dakikada Milson'un golü Ankaragücü'ne beraberliği getirdi. 39. dakikada yine sahne alan Icardi skoru 2-1'e getirdi.