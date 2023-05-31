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    Yüzde 100 şampiyon Galatasaray! Cimbom Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyonluğunu resmi olarak ilan etti...

    Başkentte Icardi (2), Barış Alper ve Oliveira’nın golleriyle farklı kazanan Galatasaray tarihindeki 23. şampiyonluğu elde etti... Maç sonu büyük bir sevinç yaşayan Sarı-Kırmızılı takımın coşkusu görülmeye değerdi.

    Yüzde 100 şampiyon Galatasaray

    Ve şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar nefesleri kesen maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek tarihindeki 23. şampiyonluğu elde etti. Cimbom, Cumhuriyetimiz'in 100. yılında mutlu sona ulaşarak büyük bir sevinç ve gurur yaşadı.

    ICARDI YİNE SAHNEDE
    Maça fırtına gibi giren Galatasaray 7. dakikada süper golcüsü Mauro Icardi ile öne geçti. Ancak 16. dakikada Milson'un golü Ankaragücü'ne beraberliği getirdi. 39. dakikada yine sahne alan Icardi skoru 2-1'e getirdi.

    İkinci yarıda Barış ve Oliveira'nın golleriyle rakibini 4-1 yenen Galatasaray sonuna kadar hak ettiği şampiyonluğu elde etti.

        ŞİMDİ SIRA DERBİDE
        Sezonun özellikle ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen, zirveyi kimselere bırakmayan Galatasaray 90 dakikanın bitiminde büyük zaferini doyasıya kutladı.

        Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk sayısındaki farkı 4'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar taraftarlarına en büyük mutluluğu hediye etti. Cimbom pazar günü Fenerbahçe'yi de yenerek sezonu derbi zaferiyle kapatmak ve ardından kupayı kaldırmayı hedefliyor.

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        Haberler Spor Yüzde 100 şampiyon Galatasaray! Cimbom Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyonluğunu resmi olarak ilan etti...
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