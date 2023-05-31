Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig 26. hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.
Ligi lider bitirmeyi garantileyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini alırken, kaç ön eleme oynayacağı da belli oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLMAYACAK
Süper Lig kulüplerinin Avrupa arenasında gösterdiği başarısız performanstan ötürü şampiyonun yanı sıra Avrupa kupalarına hak kazanan diğer takımlar da etkilenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türk takımı yer almayacak.