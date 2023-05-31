Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı Mauro Icardi!





ALTIN ELDİVEN MUSLERA

Kalecilerin efendisi Fernando Muslera, bir Süper Lig şampiyonluğu daha yaşadı. 2011-2012 sezonunda Galatasaray formasını giyen Uruguaylı eldiven, ilk iki yılında iki şampiyonluk yaşadı. Üçüncü şampiyonluğu 2014- 2015'te yaşayarak 4. yıldızı armaya taktıran Muslera, 2017- 2018 ve 2018-2019'da Galatasaray'da 5. kez mutlu sona ulaşmayı bildi.

Süper Lig'de bu sezon sadece 27 gol yiyen Galatasaray'ın kalesinde devleşen Muslera, Sarı-Kırmızılılarda 6. şampiyonluğunu yaşadı. 36 yaşındaki eldiven, 12 yıllık Galatasaray kariyerinde 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanarak toplam 15 kupaya ulaşmayı başardı.