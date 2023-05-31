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    Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı Mauro Icardi!

    Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Arjantinli yıldız, Andolu klüplerini de canından bezdirdi ve aslan payının sahibi oldu. Öte yandan Tangocu, "Amacım şampiyonluktu ulaştık. F.Bahçe'yi yenip tatile gideceğim. G.Saray'da kalmak isterim" dedi.

    Ligin gerçek kralı Mauro Icardi

    Galatasaray tarihinde çok önemli golcüler geldi geçti... Mauro Icardi de Sarı-Kırmızılıların şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Süper Lig'de 21 gol atarak takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.



    SON 5 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
    Aslan'ın her sıkıştığı anda imdadına yetişen Mauro Icardi, özellikle son 5 maçta çok kritik goller atarak takımına altın değerinde puanlar kazandırdı. Aslan, son haftalarda Başakşehir'i (1-0), İstanbulspor'u (2-0) ve Sivasspor'u (2-0) Icardi ile geçti.



    RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI
    Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Icardi, Beşiktaş'ın ağlarını üç, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin filelerini ise birer kez sarsmayı başardı. 30 yaşındaki Tangocu, diğer rakiplerin kalesine de 16 gol attı. 'Aşkın Olayım' şarkısını Türkiye'ye ezberleten Icardi, taraftarın sevgilisi oldu.



    20 İSİM İLKİ TATTI
    Galatasaray'da aralarında Okan Kocuk, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Zaniolo, Mata, Rashica, Kerem, Mertens, Dubois, Kaan, Kazımcan ve Barış Alper'in de bulunduğu 20 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşadı.



    ALTIN ELDİVEN MUSLERA
    Kalecilerin efendisi Fernando Muslera, bir Süper Lig şampiyonluğu daha yaşadı. 2011-2012 sezonunda Galatasaray formasını giyen Uruguaylı eldiven, ilk iki yılında iki şampiyonluk yaşadı. Üçüncü şampiyonluğu 2014- 2015'te yaşayarak 4. yıldızı armaya taktıran Muslera, 2017- 2018 ve 2018-2019'da Galatasaray'da 5. kez mutlu sona ulaşmayı bildi.

    Süper Lig'de bu sezon sadece 27 gol yiyen Galatasaray'ın kalesinde devleşen Muslera, Sarı-Kırmızılılarda 6. şampiyonluğunu yaşadı. 36 yaşındaki eldiven, 12 yıllık Galatasaray kariyerinde 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanarak toplam 15 kupaya ulaşmayı başardı.



        YER SARI GÖK KIRMIZI
        İstanbul ve Anadolu'nun 80 ilinde taraftarlar sokağa döküldü. Meşaleler yandı, konvoylar kornalara bastı, Türkiye Sarı-Kırmızı oldu.



        Taraftarlar şampiyonluk sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek kutlama yaptı. Tezahüratlarla İstanbul inledi.

        ŞAMPİYONLUĞU GETİREN O KAN
        Onun için "Büyük takım hocası olamaz" dediler, umursamadı, yılmadan çalıştı. Rekorları alt üst edip şampiyonluğa ulaştı. Maç sonu duygu anlar yaşayan Buruk, "Şampiyonluk için çok mutluyuz. Taraftarlarımızla kutlayacağız" dedi.

            Galatasaray formasıyla futbolculuğunda ikisi Avrupa olmak üzere tam 15 kupa kazanan Okan Buruk, teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçti. Geçen sezonu 13. sırada bitiren takımı değiştirip şampiyonluğa ulaşan Okan hoca, gelen eleştirilerin tümünü püskürttü!



            PUZZLE'IN PARÇALARINI OTURTTU
            Geçen sezonki kadrodan sadece 4 oyuncuyu 11'de tutan, 2'si kiralık 7 yeni oyuncuyla omurgayı oluşturan Buruk, 38 maçta 29 galibiyet ve 2.39'luk puan ortalamasıyla G.Saray'da hoca olarak ilk, toplamda ikinci kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.



            BÜYÜK OYUNCULARIMIZ VAR
            Maç sonu duygu dolu anlar yaşayan Buruk, "Taraftarlarımız için sahada sonuna kadar savaştık. Şampiyonluk için çok mutluyuz. İnşallah gelecek sene de devam ederiz. Kadromuzda çok önemli ve büyük oyuncularımız var. Bana da inanılmaz bir duygu tattırdılar" ifadelerini kullandı.



                DERBİDE HEDEF 3 PUAN
                Aslan 4 Haziran'da F.Bahçe'yi konuk edecek. Okan Buruk, "İnşallah derbiyi de kazanarak bitireceğiz. Kutlamayı da taraftarlarımızla yapacağız. Taraftarlarımız kutlamayı sonuna kadar hak ediyorlar" dedi.

                KEREM ANKARA'DA ŞOV YAPTI
                Bu sezon Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çıkan Kerem Aktürkoğlu, Ankaragücü ile deplasmanda oynanan şampiyonluk maçında fark yaratan isimlerden biriydi. Aktürkoğlu, etkili oyununun dışında asistleriyle öne çıktı.

                3 ASİSTLİK KATKI
                Kerem Aktürkoğlu, Ankaragücü maçında Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira'nın attığı gollerde asisti yapan isimdi. Bu sezon Mauro Icardi'ye toplam 5 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk sonrasında da büyük sevinç yaşadı. Kerem Aktürkoğlu, 9 gol atarken, takımına 10 da asistlik katkı vermeyi başardı. Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin de transfer radarında bulunuyor.

                    ASLAN DURMADI!
                    Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazandı. Sarı- Kırmızılılar'ın resmi internet sitesi gece boyunca paylaşım yaptı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme içeren paylaşımlarda bulundu.



                    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
                    Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

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                    Haberler Spor Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı Mauro Icardi!
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