Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı Mauro Icardi!

Galatasaray tarihinde çok önemli golcüler geldi geçti... Mauro Icardi de Sarı-Kırmızılıların şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Süper Lig'de 21 gol atarak takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.
SON 5 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
Aslan'ın her sıkıştığı anda imdadına yetişen Mauro Icardi, özellikle son 5 maçta çok kritik goller atarak takımına altın değerinde puanlar kazandırdı. Aslan, son haftalarda Başakşehir'i (1-0), İstanbulspor'u (2-0) ve Sivasspor'u (2-0) Icardi ile geçti.
RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI
Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Icardi, Beşiktaş'ın ağlarını üç, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin filelerini ise birer kez sarsmayı başardı. 30 yaşındaki Tangocu, diğer rakiplerin kalesine de 16 gol attı. 'Aşkın Olayım' şarkısını Türkiye'ye ezberleten Icardi, taraftarın sevgilisi oldu.
20 İSİM İLKİ TATTI
Galatasaray'da aralarında Okan Kocuk, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Zaniolo, Mata, Rashica, Kerem, Mertens, Dubois, Kaan, Kazımcan ve Barış Alper'in de bulunduğu 20 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşadı.
ALTIN ELDİVEN MUSLERA
Kalecilerin efendisi Fernando Muslera, bir Süper Lig şampiyonluğu daha yaşadı. 2011-2012 sezonunda Galatasaray formasını giyen Uruguaylı eldiven, ilk iki yılında iki şampiyonluk yaşadı. Üçüncü şampiyonluğu 2014- 2015'te yaşayarak 4. yıldızı armaya taktıran Muslera, 2017- 2018 ve 2018-2019'da Galatasaray'da 5. kez mutlu sona ulaşmayı bildi.
Süper Lig'de bu sezon sadece 27 gol yiyen Galatasaray'ın kalesinde devleşen Muslera, Sarı-Kırmızılılarda 6. şampiyonluğunu yaşadı. 36 yaşındaki eldiven, 12 yıllık Galatasaray kariyerinde 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanarak toplam 15 kupaya ulaşmayı başardı.