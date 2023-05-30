Galatasaray’a dev şampiyonluk geliri!

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Lig tarihinde 23. şampiyonluğuna ulaşan sarı kırmızılılar bu zaferle beraber dev bir gelirin de sahibi oldu

KATILIM HAKKI OLARAK 33 MİLYON 416 LİRA KASAYA GİRDİ

Galatasaray yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmeye göre bu sezon lige katılım hakkı olarak 33 milyon 416 lira kazandı.

Şampiyon Galatasaray'ın ise aldığı başarılı sonuçlar karşısında kazandığı paranın miktarı da arttı. Cimbom galibiyet başına 2 milyon 300 bin liranın sahibi oldu. Süper Lig'de 24 galibiyet alan şampiyon, 55.2 milyon lira kazanç sağladı.

Süper Lig'de alınan beraberliklerde ise dağıtılan para yarı fiyatına indi. Galatasaray, Süper Lig'de aldığı 4 beraberlikle birlikte 4.6 milyon lirayı daha kasasına koymayı başardı.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜNÜ KAZANDILAR

Cimbom, ezeli rakiplerini geride bırakarak ligi zirvede bitiren şampiyonluk ödülü olarak ise toplam 33.2 milyon lira kazanmayı başardı.

Geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlar için verilen ekstra paydan Galatasaray, gelirini daha da arttırdı. Bu şampiyonlukla 23. zaferini yaşayan Cimbom her şampiyonluk başına 2 milyon 800 bin lira ödülün sahibi oldu. Sarı-kırmızılar böylece buradan da 64 milyon 400 bin TL geliri almış oldu.

İŞTE TOPLAM GELİR

Galatasaray bu rakamlarla beraber toplamda 190 milyon lirayı geçen bir gelirin sahibi oldu.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 1. veya 2. ön eleme turundan başlayacak olan Cimbom bu organizasyonda da kasasını oldukça yüklü bir miktarla dolduracak. UEFA elemelerde kazanan takımlara 2 milyon euro para dağıtırken Galatasaray gruplara kalması halinde kazancını daha da yükseltebilir.