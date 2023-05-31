Fenerbahçe şampiyonluk şansını kaybetti! Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı...

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Ancak bu galibiyet Ankara'dan gelen haberle hüzne dönüştü. 2. dakikada Arda Güler'in ara pasında topla buluşan Enner Valencia, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-0.
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 70. dakikada Arda Güler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak Leite'nin bacağına çarparak kornere gitti. 90+5. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu.
Ceza yayı üzerinde şık bir hareketle 2 rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Miha Zajc'ın sağ çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 2-0. Fenerbahçe bu golle maçı 2-0 kazandı. Ancak maçın son bölümünde taraftarların futbolculara tepkisi vardı.