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    Fenerbahçe şampiyonluk şansını kaybetti! Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı...

    Valencia ve Zajc’ın golleriyle kazanan Sarı-Lacivertliler, G.Saray’ın 4-1’lik galibiyetiyle şampiyonluk şansını kaybetti. Maçın ardından tribünler Arda hariç tüm takımı ıslıkladı. Aziz Yıldırım tezahüratı yapıldı.

    Hasretinle yandı gönlüm

    Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Ancak bu galibiyet Ankara'dan gelen haberle hüzne dönüştü. 2. dakikada Arda Güler'in ara pasında topla buluşan Enner Valencia, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-0.

    İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 70. dakikada Arda Güler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak Leite'nin bacağına çarparak kornere gitti. 90+5. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu.

    Ceza yayı üzerinde şık bir hareketle 2 rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Miha Zajc'ın sağ çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 2-0. Fenerbahçe bu golle maçı 2-0 kazandı. Ancak maçın son bölümünde taraftarların futbolculara tepkisi vardı.

        TARAFTARDAN OTURMALI PROTESTO
        Fenerbahçe taraftarları şampiyonluğun gitmesinin ardından maç sonu Kadıköy Ülker Stadyumu'nun önünde oturma eylemi yaptı. Sarı-Lacivertliler Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

        TRİBÜNLER ÇOK GERGİN
        Sarı-lacıvertli taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunun belli olmasından sonra Arda Güler hariç hemen hemen tüm Sarı-Lacivertli futbolculara olan tepkisini yuhalayarak gösterdi. Tepkilerden yönetim ve Başkan Koç da nasibini alırken, taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım'a da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundular. Yönetim ise istifaya davet edildi.



        GALATASARAY'DAN DAHA İYİ OLAMADIK!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama bizim bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Finali kazanmaya çalışacağız. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Ama Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık" dedi. Portekizli teknik adam, "Bizim için ideal senaryo 2'de 2 yapmaktı ama kupayı alırsak kötünün iyisi olarak bakarım. Kupa kupadır, Galatasaray'la oynayacağımız maç var. Galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

            ALTTAKİ TAKIMLAR CANIMIZI YAKTI!
            Ferdi Kadıoğlu, Antalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ferdi, "Hepimiz çok üzgünüz. Şampiyonluğu getiremedik. Ligin alt sıralarındaki takımlara çok puan kaybettik. Çok ama çok üzgünüz. Kendi hatalarımızla çok puan kaybettik. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.



            KADIKÖY'DE GERGİN ANLAR
            Maçın sonlarına doğru Ankara'dan gelecek müjdeli haberden umudunu kesen Sarı-Laciverli taraftarlar tepkilerini futbolculara ve yönetime çevirdi. 2-0 kazanılan maç son derece gergin bir ortamda tamamlandı.

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