Fenerbahçe şampiyonluk şansını kaybetti! Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı...





GALATASARAY'DAN DAHA İYİ OLAMADIK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama bizim bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Finali kazanmaya çalışacağız. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Ama Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık" dedi. Portekizli teknik adam, "Bizim için ideal senaryo 2'de 2 yapmaktı ama kupayı alırsak kötünün iyisi olarak bakarım. Kupa kupadır, Galatasaray'la oynayacağımız maç var. Galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.