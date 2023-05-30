Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.05.2023 19:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2023 19:06
    ABONE OL

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek. Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılıların hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya'nın olası bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğa uzanacak. Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor Giresunspor'un konuğu oluyor. Ev sahibi sahadan puansız ayrılırsa küme düşme ihtimali bir hayli artacak. Zorlu mücadeleler öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 11’leri belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

    Süper Lig'de oynanan 7 maçı canlı olarak takip etmek için tıklayın...

    ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

    Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

    Galatasaray'ın 11'i için tıklayın...

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

    Sarı kırmızılıların hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya'nın olası bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğa uzanacak.

    Fenerbahçe'nin 11'i için tıklayın...

    GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR

    Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor Giresunspor'un konuğu oluyor. Ev sahibi sahadan puansız ayrılırsa küme düşme ihtimali bir hayli artacak.

    Trabzonspor'un 11'i için tıklayın...

    Süper Lig'in 36. haftasında oynanan tüm maçların heyecanını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Galatasaray’ın 11’i belli oldu!
    Haberler Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu!
        loading
        SON DAKİKA