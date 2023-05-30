Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 11’leri belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

Süper Lig'de oynanan 7 maçı canlı olarak takip etmek için tıklayın...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın 11'i için tıklayın...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

Sarı kırmızılıların hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya'nın olası bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğa uzanacak.

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GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR

Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor Giresunspor'un konuğu oluyor. Ev sahibi sahadan puansız ayrılırsa küme düşme ihtimali bir hayli artacak.

Trabzonspor'un 11'i için tıklayın...

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan tüm maçların heyecanını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...