2023 SÜPER LİG PUAN DURUMU! Hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar...

Galatasaray, Süper Lig'de aldığı puan ile şampiyonluk koltuğunda yer alıyor Galatasaray en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan bulunuyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü arasında oynanacak maça gözler çevrildi. Peki, hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar nasıl? İşte merak edilenler...
GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU
Galatasaray- 79 puan
Fenerbahçe-74 puan
Beşiktaş-74 puan
Adana Demirspor-63 puan
Başakşehir 53 puan
SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLACAK?
Galatasaray 79 puan ile şu an Süper Lig'de 1.sırada yer alıyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray şampiyonluk koltuğunun sahibi olacak.
Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında mağlup olması durumunda sarı kırmızılı takım şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Antalya karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.