2023 SÜPER LİG PUAN DURUMU! Hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar...

Galatasaray, Süper Lig'de aldığı puan ile şampiyonluk koltuğunda yer alıyor Galatasaray en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan bulunuyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü arasında oynanacak maça gözler çevrildi. Peki, hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar nasıl? İşte merak edilenler...