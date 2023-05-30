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    • 30.05.2023 12:29
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    • 30.05.2023 12:29
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    2023 SÜPER LİG PUAN DURUMU! Hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar...

    Süper Lig puan durumu hakkında aramalar hız kazandı. Son duruma göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Bu akşam Galatasaray ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar galibiyet alırsa 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonu olacak. Peki, Hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 SÜPER LİG PUAN DURUMU!

    Galatasaray, Süper Lig'de aldığı puan ile şampiyonluk koltuğunda yer alıyor Galatasaray en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan bulunuyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü arasında oynanacak maça gözler çevrildi. Peki, hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar nasıl? İşte merak edilenler...

    GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

    Galatasaray- 79 puan
    Fenerbahçe-74 puan
    Beşiktaş-74 puan
    Adana Demirspor-63 puan
    Başakşehir 53 puan



    SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

    Galatasaray 79 puan ile şu an Süper Lig'de 1.sırada yer alıyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray'ın bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray şampiyonluk koltuğunun sahibi olacak.

    Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında mağlup olması durumunda sarı kırmızılı takım şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Antalya karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
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    Haberler Spor 2023 SÜPER LİG PUAN DURUMU! Hangi takım şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk ihtimalleri ve son puanlar...
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