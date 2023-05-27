Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.05.2023 11:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 11:45
    ABONE OL

    Göz-Göz’ün Süper Lig hayali seneye kaldı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Süper Lig’e yükselmek için oynanan Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor’a 3-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine bu sezon son verdi.

    Göz-Göz’ün Süper Lig hayali seneye kaldı
    Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. İzmir temsilcisi, Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor'la eşleşti. Sarı-kırmızılılar dün oynanan müsabakayı deplasmanda 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerine bu sezon veda etti. Göztepe'de turun gitmesinde bireysel hataların fazla olması dikkat çekerken Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu da maç sonunda bu konuyla alakalı, "Buraya kadar getirip burada bırakmak bizi çok üzdü. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var, hata yapabilirler" ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    700 yıllık bir Bursa efsanesi
    Haberler Spor Göz-Göz’ün Süper Lig hayali seneye kaldı
        loading
        SON DAKİKA