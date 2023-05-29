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    Cimbom Kolombiyalı golcü Morelos'a kancayı taktı: Resmi teklif hazır!

    Okan Buruk’un raporu doğrultusunda forvet transferi için düğmeye basan Galatasaray, Rangers’ta oynayan Alfredo Morelos’un menajeriyle temasa geçti. Cimbom’un, Kolombiyalı yıldız golcü için resmi teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı

    Aslandan Morelos hamlesi

    Spor toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Aslan, Rangers'ta oynayan Alfredo Morelos için girişimlerini hızlandırdı.

    MENAJERİYLE TEMAS
    Galatasaraylı yetkililer, sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü futbolcunun menajeriyle temas kurdu. Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabilen futbolcunun beklentileri soruldu.

    7 milyon euro transfer piyasası bulunan Morelos için Galatasaray, önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı hücum oyuncusunun da Türkiye'de oynayan vatandaşlarından referans aldığı öğrenildi.

        İSTİKRARLI BİR GOLCÜ
        Bu sezon Rangers formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Alfredo Morelos, 12 gol attı ve 6 da asist yaptı. Özellikle son 6 sezonda çok istikrarlı bir görüntüsü olan Kolombiyalı yıldız, İskoç ekibinde toplamda 269 maçta 124 gol, 58 asist üretti ve iz bıraktı. 1.77 boyundaki futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor.

        Daha önce Helsinki ve Medellin takımlarının da başarısı için ter döken Morelos'un toplam kariyerinde ise 354 maçta 175 gol ve 71 asisti bulunuyor. Geride bıraktığımız haftalarda Rangers taraftarları, Morelos'un takımda kalması için sosyal medyada paylaşım yapmıştı.

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        Haberler Spor Cimbom Kolombiyalı golcü Morelos'a kancayı taktı: Resmi teklif hazır!
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