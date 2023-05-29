Cimbom Kolombiyalı golcü Morelos'a kancayı taktı: Resmi teklif hazır!

Spor toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Aslan, Rangers'ta oynayan Alfredo Morelos için girişimlerini hızlandırdı.
MENAJERİYLE TEMAS
Galatasaraylı yetkililer, sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü futbolcunun menajeriyle temas kurdu. Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabilen futbolcunun beklentileri soruldu.
7 milyon euro transfer piyasası bulunan Morelos için Galatasaray, önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı hücum oyuncusunun da Türkiye'de oynayan vatandaşlarından referans aldığı öğrenildi.