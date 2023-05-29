Cimbom Kolombiyalı golcü Morelos'a kancayı taktı: Resmi teklif hazır!

İSTİKRARLI BİR GOLCÜ

Bu sezon Rangers formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Alfredo Morelos, 12 gol attı ve 6 da asist yaptı. Özellikle son 6 sezonda çok istikrarlı bir görüntüsü olan Kolombiyalı yıldız, İskoç ekibinde toplamda 269 maçta 124 gol, 58 asist üretti ve iz bıraktı. 1.77 boyundaki futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor.