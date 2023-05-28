Salih Uçan’a sözleşme jesti! 400 bin Euro olan maaşı 1.5 milyona kadar çıkacak

Beşiktaş yönetimi Salih Uçan'ın gösterdiği performanstan dolayı tecrübeli yıldızı kadroda tutmak istiyor. 29 yaşında orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler devam ederken, yıldız futbolcunun 400 bin euro olan yıllık maaşının 1.5 milyon euro'ya çekilmesi bekleniyor.

Kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması beklenen Salih Uçan şu ana kadar ligde 2 gol, 6 asistlik performans göstererek Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.





K.PAŞA MESAİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de 36. haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş 37. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idman yaklaştık 1.5 saat sürdü.