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    Salih Uçan’a sözleşme jesti! 400 bin Euro olan maaşı 1.5 milyona kadar çıkacak

    Şenol Güneş’in gelişiyle performansını artıran Salih 400 bin Euro olan maaşını 1.5 milyona çıkartacak. Öte yandan Salih Uçan şu ana kadar ligde 2 gol, 6 asistlik performans göstererek Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

    Salih Uçan’a sözleşme jesti

    Beşiktaş yönetimi Salih Uçan'ın gösterdiği performanstan dolayı tecrübeli yıldızı kadroda tutmak istiyor. 29 yaşında orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler devam ederken, yıldız futbolcunun 400 bin euro olan yıllık maaşının 1.5 milyon euro'ya çekilmesi bekleniyor.

    Kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atması beklenen Salih Uçan şu ana kadar ligde 2 gol, 6 asistlik performans göstererek Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.



    K.PAŞA MESAİSİ SÜRÜYOR
    Süper Lig'de 36. haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş 37. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idman yaklaştık 1.5 saat sürdü.

    Kondisyon ve taktik üzerine çalışan Siyah-Beyazlı takımın idmanı, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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    Haberler Spor Salih Uçan’a sözleşme jesti! 400 bin Euro olan maaşı 1.5 milyona kadar çıkacak
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