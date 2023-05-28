Cimbom Baturina için harekete geçti: Genç yıldız için teklif hazır!





VAN DEN BOOMEN ELDEN KAÇTI

Fransız ekibi Toulouse ile yollarını ayırma kararı alan ve Galatasaray ile anılan Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'in ülkesine dönmeye hazırlandığı gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcunun Ajax ile prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrollerinin ardından transferin duyurulacağı öğrenildi. Bu sezon Toulouse formasıyla 38 maça çıkan Hollandalı orta saha, 6 gol attı ve 13 de asist yaptı.



STAT DIŞINAŞAMPİYONLUK PLATFORMU

Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da gözler Ankaragücü ile oynanacak maça çevrildi. 30 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde NEF Stadı'nın dışına Ankaragücü- Galatasaray maçının seyredilmesi için platform kurulacak. Maça giremeyen taraftarlar, karşılaşmayı stat dışında da izleyebilecek.