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    Cimbom Baturina için harekete geçti: Genç yıldız için teklif hazır!

    Transferde atağa kalkan Galatasaray, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’in yıldızı Martin Baturina’yı transfer etmek istiyor. Cimbom’un 20 yaşındaki yıldız için teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

    Baturina atağı

    Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak harekete geçerken, gündemine Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.

    GELECEK VADEDEN YILDIZ
    20 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, ülkesinde geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Baturina'nın Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Baturina'ya 6.5 milyon euro değer biçilirken, Cimbom'da genç yıldızın kiralanması da bir seçenek olarak görülüyor.

    SKORER BİR İSİM
    Hırvat futbolcu Martin Baturina, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 48 maça çıkarken takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı yaptı. 1.72 boyundaki futbolcu, çevre kontrolü ve oyun görüşüyle de Hırvatistan'daki futbol otoritelerinin beğendiği isimler arasında yer alıyor. Bu yıl içinde Hırvatistan U-21 Takımı'nda 8 karşılaşmaya çıkan Baturina, 1 gol üretti. İngiltere Ligi'ni beğendiği ligler arasında gösteren Baturina ile ilgili önümüzdeki haftalarda resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.



        MUSLERA'NIN ALTERNATİFİ GÜNAY
        Fernando Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray'ın, bonservisi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da bulunan Günay Güvenç'i gündemine aldığı iddia edildi. Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 31 yaşındaki kalecinin kontratı sezon sonunda bitecek. 2018'den bu yana Gaziantep FK formasını giyen Günay Güvenç, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Kahramanmaraşlı depremler nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ile Günay arasındaki sözleşme ise 2024'e kadar sürüyor. Güvenç, bu sezon Kasımpaşa'da 8, Gaziantep ekibinde ise 23 karşılaşmada forma giydi. 2.2 milyon euro değer biçilen kaleci, 2014- 2015 ve 2015-2016 sezonlarında Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.



        GUERREİRO İÇİN SÜRPRİZ İDİIA
        Portekiz basını, Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya attı. O Jogo'da yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir mesafe aldı. Bu sezon Bundesliga'da 36 maçta görev yapan futbolcu, 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.



        20 FUTBOLCU İLKİ TADACAK
        Türkiye'de bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması halinde Sarı-Kırmızılı formayı giyen 20 futbolcu, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Uluslararası başarılara bakıldığında kariyeriyle dikkati çeken Juan Mata da ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk tadıp, koleksiyonundaki eksiği de tamamlayacak.



            VAN DEN BOOMEN ELDEN KAÇTI
            Fransız ekibi Toulouse ile yollarını ayırma kararı alan ve Galatasaray ile anılan Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'in ülkesine dönmeye hazırlandığı gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcunun Ajax ile prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrollerinin ardından transferin duyurulacağı öğrenildi. Bu sezon Toulouse formasıyla 38 maça çıkan Hollandalı orta saha, 6 gol attı ve 13 de asist yaptı.


            STAT DIŞINAŞAMPİYONLUK PLATFORMU
            Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da gözler Ankaragücü ile oynanacak maça çevrildi. 30 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde NEF Stadı'nın dışına Ankaragücü- Galatasaray maçının seyredilmesi için platform kurulacak. Maça giremeyen taraftarlar, karşılaşmayı stat dışında da izleyebilecek.

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            Haberler Spor Cimbom Baturina için harekete geçti: Genç yıldız için teklif hazır!
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