Cimbom Baturina için harekete geçti: Genç yıldız için teklif hazır!

Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak harekete geçerken, gündemine Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.
GELECEK VADEDEN YILDIZ
20 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, ülkesinde geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Baturina'nın Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Baturina'ya 6.5 milyon euro değer biçilirken, Cimbom'da genç yıldızın kiralanması da bir seçenek olarak görülüyor.
SKORER BİR İSİM
Hırvat futbolcu Martin Baturina, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 48 maça çıkarken takımına 6 gol ve 11 asistlik katkı yaptı. 1.72 boyundaki futbolcu, çevre kontrolü ve oyun görüşüyle de Hırvatistan'daki futbol otoritelerinin beğendiği isimler arasında yer alıyor. Bu yıl içinde Hırvatistan U-21 Takımı'nda 8 karşılaşmaya çıkan Baturina, 1 gol üretti. İngiltere Ligi'ni beğendiği ligler arasında gösteren Baturina ile ilgili önümüzdeki haftalarda resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.